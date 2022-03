La Generalitat aprova l'OPE de 2022 amb 588 places, 353 d'elles per oposició lliure sense fase de concurs

Aquest decret contempla que la Generalitat s'obliga a si mateixa al fet que els processos de selecció (oposicions) s'han de convocar en els pròxims tres mesos.

En concret, l'OPE contempla convocatòries per a 14 cossos i escales de l'administració de la Generalitat, amb un 10% de places reservades per a persones amb diversitat funcional.

Les més nombroses són les del cos superior tècnic d'administració general (144 places), el cos superior tècnic d'enginyeria informàtica (122) i el cos administratiu de la Generalitat (101). També s'ofereixen llocs d'advocats, interventors, enginyers industrials, arquitectes, psicòlegs i agents mediambientals.

L'OPE està dissenyada d'acord a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021, que fixa una taxa de reposició del 120% per als sectors considerats prioritaris i d'un 110% per a la resta. Inclou mesures per a fomentar la igualtat de gènere, doncs les convocatòries inclouran, com a criteri de desempat abans del sorteig o primera lletra del cognom, la resolució en favor de la dona en el cas que el sexe femení estiguera infrarepresentat dins del col·lectiu.