Oltra defèn que l'ampliació de Valenciaport i "totes les decisions" han de seguir el pacte del Botànic

Així ho ha traslladat en la seua compareixença setmanal després del ple del Consell, poc després que Ports de l'Estat haja emès un informe favorable sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord del port de València.

Oltra ha rebutjat especular sobre un informe que el govern valencià "no ha estudiat en profunditat", encara que ha posat l'accent que el tripartit manté el seu full de ruta i així ho arreplega el pacte de govern reeditat en 2019, amb la lluita contra l'emergència climàtica com a primer eix.

"En eixe marc és on s'ha d'analitzar qualsevol decisió política", ha remarcat, per la qual cosa ha advertit que qualsevol actuació en matèria d'infraestructures o inversions ha de tindre "necessàriament" en compte la transició ecològica.

Sobre si hi ha controvèrsies amb els seus socis del PSPV, Oltra ha insistit que "de moment no s'ha generat res" fins a no estudiar l'informe en profunditat, a més de recordar que els divendres compareix com a portaveu del Consell i no com a representant de Compromís.

"La decisió no és només un titular, s'ha d'estudiar i veure què diu. Les decisions polítiques que es deriven han d'estar dins del full de ruta del pacte del Botànic, totes les decisions estan vinculades al full de ruta", ha abundat.

A més, la vicepresidenta ha descartat que el port de València haja sigut un element a tindre en compte en les negociacions sobre la planta de bateries de Volkswagen a Sagunt. "És gràcies al bon treball del govern del Botànic (...). És un mèrit propi i no cal desvestir a altres sants per a vestir al propi. El nostre sant està vestit i pareix que funcionarà amb una bateria elèctrica", ha resolt, i ha ironitzat amb "com de bé ve l'electricitat" per a les 'gaiates' de la Magdalena de Castelló.