Oltra defiende que la ampliación de Valenciaport y "todas las decisiones" deben seguir el pacto del Botànic

Así lo ha trasladado en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, poco después de que Puertos del Estado haya emitido un informe favorable sobre el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de València.

Oltra ha rechazado especular sobre un informe que el gobierno valenciano "no ha estudiado en profundidad", aunque ha hecho hincapié en que el tripartito mantiene su hoja de ruta y así lo recoge el pacto de gobierno reeditado en 2019, con la lucha contra la emergencia climática como primer eje.

"En ese marco es donde se debe analizar cualquier decisión política", ha remarcado, por lo que ha advertido que cualquier actuación en materia de infraestructuras o inversiones debe tener "necesariamente" en cuenta la transición ecológica.

Sobre si hay controversias con sus socios del PSPV, Oltra ha insistido en que "de momento no se ha generado nada" hasta no estudiar el informe en profundidad, además de recordar que los viernes comparece como portavoz del Consell y no como representante de Compromís.

"La decisión no es solo un titular, se ha de estudiar y ver qué dice. Las decisiones políticas que se deriven deben estar dentro de la hoja de ruta del pacto del Botànic, todas las decisiones están vinculadas a la hoja de ruta", ha abundado.

Además, la vicepresidenta ha descartado que el puerto de València haya sido un elemento a tener en cuenta en las negociaciones sobre la planta de baterías de Volkswagen en Sagunt. "Es gracias al buen trabajo del gobierno del Botànic (...). Es un mérito propio y no hay que desvestir a otros santos para vestir al propio. Nuestro santo está vestido y parece que funcionará con una batería eléctrica", ha zanjado, y ha ironizado con "lo bien que viene la electricidad" para las 'gaiatas' de la Magdalena de Castellón.