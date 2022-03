L'Escalante obri la convocatòria per a les produccions pròpies de la pròxima temporada

"Mantenim la vocació d'impulsar a les nostres creadores, creadors i companyies, així com de garantir la igualtat d'oportunitats per a totes i tots els professionals i de buscar un segell propi distingit per la qualitat de les peces", afirma la diputada de Teatres, Glòria Tello.

Segons indiquen les bases de la convocatòria, es consideraran les propostes que utilitzen el valencià com a llengua vehicular en els espectacles que inclouen llenguatge verbal i s'avaluarà positivament la paritat en els equips creatius i artístics. També es valorarà que els muntatges es dirigisquen a un públic específic amb iniciatives originals de captació d'audiències i amb material didàctic.

"A més, busquem obres de disciplines escèniques diferents de les seleccionades per a la present temporada", apunta la coordinadora artística d'Escalante, Marylène Albentosa.

En eixe sentit, en les últimes temporades el centre ha produït espectacles de diferents formats i llenguatges escènics. Els últims, estrenats enguany, han sigut 'El xiquet que volia una falda escocesa', amb Bullanga Teatro, una obra de teatre per a públic infantil i familiar; 'La màquina de Rube Goldberg', realitzat per Nacho Diago, amb la màgia com a centre de l'espectacle; i 'Xafar la gespa', creat per la Negra, que pren forma de teatre de carrer.

"Ara, per tant, volem explorar nous camins", recorda Albentosa sobre la futura temporada, en la qual també s'alternaran les produccions de format xicotet o mitjà i dirigides el públic infantil; i les de gran format que tinguen com a objectiu el públic juvenil o l'infantil.

Les bases han sigut publicades aquest divendres en la web d'Escalante: