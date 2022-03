Ports de l'Estat emet "informe favorable" a la terminal de contenidors i no és necessària una nova DIA, segons l'APV

Sempre segons l'APV, les conclusions de l'informe de Ports de l'Estat assenyalen que "les obres incloses en el projecte compleixen les funcions requerides en relació amb la millora de competitivitat del Port de València en trànsits de mercaderia containeritzada, mitjançant l'execució d'una nova terminal de contenidors funcional i operativa que completa l'ampliació nord del port".

"Així mateix, les obres incloses en el projecte aconsegueixen una fiabilitat tècnica suficient en termes, tant d'estabilitat hidràulica com geotècnica i estructural", han indicat.

El president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, ha presentat els detalls de l'informe de Ports de l'Estat sobre la nova terminal als membres del Consell d'Administració de l'APV que s'han reunit aquest matí en l'Edifici del Rellotge. El document realitza unes últimes prescripcions i recomanacions a l'APV a l'hora d'aprovar el projecte constructiu de la terminal nord de contenidors.

Així, indica que l'APV, "en qualitat de promotor i òrgan substantiu de l'actuació, haurà d'emetre una certificació que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació del mateix" un requeriment habitual a l'Organisme promotor de les obres, que se sol·licita a les autoritats portuàries.

El projecte, tal com reflecteix Ports de l'Estat, arreplega "tots els elements de juí necessaris per a emetre aquesta certificació; pel que l'informe rebut recolza una vegada més el criteri que no és necessari un nou estudi d'impacte ambiental, ni tan sols abreujat, per no incomplir-se cap dels supòsits de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental".

En el seu informe favorable a la nova terminal, matisa Ports de l'Estat, "s'ha de completar el projecte amb la caracterització dels materials a dragar en el Port de Sagunt, un aspecte que l'APV presentarà en les pròximes setmanes". Aquesta observació es refereix a la realització de tastos per a analitzar el material dels fons marins a dragar.

També indica que els temps de consolidació que figuren en el projecte després del fondeig i farcit de calaixos i després de l'execució de la precarga sobre la nova esplanada es consideren temps mínims i hauran d'incloure's en el Plec de Clàusules de contractació de les obres perquè siguen presos en compte pels licitadors.

Ports de l'Estat recomana "replantejar l'entroncament del moll de contenidors mantenint la cota de l'últim calaix a la cota -20 metres, igual que la resta del moll i resolent la trobada amb una secció de formigó submergit que salve els dos metres de diferència entre el moll i el dic. En el projecte inicial, l'entroncament del moll de contenidors (cimentat a la cota -20m) amb el dic d'abric exterior, es resol amb la reducció de la cota de fonamentació de l'últim calaix del moll a -18 metres.

Finalment, suggereix concloure l'assaig sobre bucs portacontenidors xiquets per a assegurar l'operativitat de la terminal per a una flota el més àmplia possible de portacontenidors. Es tracta de prescripcions i recomanacions que l'Autoritat Portuària de València incorporarà al projecte en les pròximes setmanes.

MOLL

L'informe de Ports de l'Estat sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València, així com el Plec de Bases Tècniques per a les variants constructives de les obres, ha sigut ratificat amb la firma del seu president, Álvaro Rodríguez Dapena; del director de Planificació i Desenvolupament de Ports de l'Estat, Manuel Arana i del cap de Projectes d'Infraestructures de Ports de l'Estat, Gonzalo Gómez.

Amb l'informe favorable de Ports de l'Estat hui presentat al Consell d'Administració de l'APV, el projecte de nova terminal de contenidors en aigües abrigades de l'ampliació nord del Port de València completa una fase més de la seua tramitació administrativa.

DIA

La memòria del projecte constructiu analitzada i aprovada per Ports de l'Estat inclou un annex denominat "Necessitat de submissió al procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte constructiu de moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València" de desembre de 2021 que conclou que les diferents modificacions introduïdes en el projecte "no tenen efectes sobre el medi ambient, addicionals als ja considerats en la citada resolució; pel que no es donen cap dels supòsits establits en la lletra C (de l'apartat segon de l'article 7 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental".

Sempre segons l'APV, l'informe rebutja els criteris que farien necessària aquesta nova DIA: el projecte no representa un increment d'emissions respecte al que té DIA favorable, "sinó molt al contrari, suposa una reducció d'emissions".

Sobre l'"increment significatiu dels abocaments a vies públiques o al litoral" indica que "en el cas del projecte de 2021 els efectes de dispersió i sedimentació resulten pràcticament inapreciables, per la qual cosa no es produirà un increment en la dispersió dels materials".

En aquest punt, Ports de l'Estat afig de forma singularitzada que en el projecte de nova terminal "no se'n va a produir un increment dels materials fins que afecte als espais protegits situats als voltants del Port".

En relació amb l'hipotètic increment significatiu de la generació de residus, l'annex incideix que "el projecte proposa el màxim aprofitament dels materials resultants de les demolicions que han de realitzar-se, del material procedent dels dragatges i de la retirada o desmuntatge de les instal·lacions ja existents". "Es conclou que no es produirà un increment de la generació de residus", han indicat.

Sobre la preocupació per un possible increment significatiu en la utilització de recursos naturals, assenyala el document que "la solució plantejada en el projecte bascula, com a element rellevant, sobre la reutilització completa dels materials procedents del desmuntatge o demolició de les infraestructures ja existents, la qual cosa evita la generació de residus, a més de minimitzar la necessitat d'extraure nous recursos naturals per a aquest concepte. Es conclou que no solament no es produïx un increment significatiu en la utilització de recursos naturals, sinó que s'aconsegueix una disminució en la quantitat de recursos naturals a utilitzar".

Respecte a la possible afecció a Espais Protegits a la Xarxa Natura 2000, l'annex elimina qualsevol dubte ja que "es preveu una disminució en l'afecció als espais naturals protegits amb la solució del projecte constructiu enfront de l'anterior, que va ser analitzat en l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA)".

Finalment, sobre l'afecció significativa al patrimoni cultural l'esmentat informe és igualment contundent: "No hi haurà cap variació en l'afecció al patrimoni cultural diferent a l'establida en l'EIA del Projecte amb DIA de 2007. Amb l'annex al Projecte constructiu es recopilen els treballs realitzats en aquesta matèria per a cobrir la necessitat de determinar que no es produeix afecció al Patrimoni Cultural Subaqüàtic de la Comunitat Valenciana".