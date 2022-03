Laura Escanes, emocionada al recibir su primer premio Ídolo: "Nunca pensé que subiría al escenario para esto"

Laura Escanes recibió este jueves su primer Premio Ídolo por su trabajo en las redes sociales, donde, con los años, se ha convertido en una de las influencers más seguidas de España.

La catalana recibió el premio Lifestyle, un reconocimiento que, como ella dice, pudo recoger gracias al apoyo de los cientos de miles de usuarios que la siguen en plataformas como Instagram, Twitter e incluso Twitch.

"Estoy supercontenta por el premio, ha sido increíble. Este reconocimiento y poder estar aquí todos juntos es superbonito, así que estoy superfeliz", declaró a los reporteros de Europa Press a la salida del evento, en el centro de Madrid.

Risto Mejide no pudo acudir a la gala para acompañar a su mujer, pero esta subrayó que este la estaba apoyando mucho desde la distancia: "Desde casa me está mandando todo su amor, así que tengo muchas ganas de celebrarlo con él".

Escanes ha publicado este viernes un post para agradecer el cariño que recibió durante el evento, así como la bonita relación que comparte con tanta gente. "La noche de ayer fue increíble. Estar rodeada de tantísimos compañeros que admiro, con tanto buen rollo y ganas de pasárnoslo bien en una noche de reconocimiento al trabajo que hacen cada uno de ellos", ha avanzado.

"Ya que ayer no me salían las palabras y tampoco había llegado a pensar que tendría que subir a ese escenario para recoger el premio, aprovecho ahora para agradecer a mucha gente que se me ha venido a la cabeza. Gracias en primer lugar, a todos vosotros por apoyarme y estar en cada paso que doy. En los momentos más jodidos y en los de felicidad. Os estaré eternamente agradecida por todo lo que me hacéis sentir y vivir. Sin vosotros nada de todo esto sería posible", añadió.

La joven, que afirma que atraviesa un momento "muy feliz" y "de mucho trabajo", suele centrar sus contenidos en hablar de bienestar y moda. Asimismo, otro de sus temas estrella es la maternidad, algo que experimentó por primera vez en octubre de 2019, cuando dio la bienvenida a su hija en común con Risto, Roma.