Catalá sobre la possibilitat que González Pons siga secretari general del PP:"No hi ha persona millor per a eixe càrrec"

Catalá ha precisat que no se sap si González Pons, valencià i també president del comité organitzador del pròxim congrés del PP, ostentarà finalment eixa responsabilitat o no i li ha mostrat el suport de "tota la delegació valenciana".

La responsable 'popular' ha assegurat que eixa delegació es troba "unida en aquest futur que pot passar i que depèn del futur president del PP", el president gallec Alberto Núñez Feijóo. Ha afegit que en tot cas González Pons serà "una de les persones amb major pes orgànic en el futur del projecte del PP" i ha mostrat la satisfacció.

María José Catalá s'ha pronunciat d'aquesta manera en una trobada amb els mitjans de comunicació per a abordar diferents temes d'actualitat, preguntada pel XX Congrés Nacional del PP que amb caràcter extraordinari se celebrarà a Sevilla la setmana vinent i per la possible designació d'Esteban González Pons com a secretari general del PP nacional.

La responsable 'popular' ha comentat que el president del PPCV, Carlos Mazón, torna aquesta jornada a València des de Galícia després de reunir-se amb Núñez Feijóo i s'ha mostrat "absolutament convençuda" que de les converses mantingudes entre tots dos "sorgirà una representació valenciana molt potent en el congrés".

"En aquest moment està el meu president agafant un vol des de Santiago de Compostel·la i dirigint-se a València perquè ha passat les últimes 24 hores amb el futur president del PP. Estic convençuda que d'eixes converses, d'eixa normalitat, d'eixe diàleg fluidísimo que tenen tant el president Mazón com el futur president del PP, Alberto Núñez Feijóo sorgirà una representació valenciana molt potent en el congrés. Estic absolutament convençuda", ha exposat.

Després d'açò, ha indicat que si se li pregunta si li agradaria que Esteban González Pons fora secretari general del PP ha de dir que creu que "no hi ha persona millor per a ocupar eixe càrrec". "Per descomptat, no només perquè és el meu amic sinó també perquè és un gran polític", ha agregat.

"ENS ENCANTARIA QUE PASSARA"

María José Catalá s'ha considerat que "tota la delegació valenciana està unida en aquest futur que pot passar, que depèn del futur president del PP" i que "ens encantaria que passara". "Nosaltres li recolzem; tota la delegació valenciana dona suport a Esteban González Pons perquè siga secretari general", ha insistit.

"No sabem si ho serà o no ho serà, però en qualsevol cas sabem que serà una de les persones amb major pes orgànic en el futur del projecte del PP i estem molt satisfets d'açò", ha manifestat la secretària general del PPCV.