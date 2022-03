Anne Hathaway se sincera sobre la maternidad: "¿Hay que avergonzarse del dolor?"

La actriz Anne Hathaway lleva felizmente casada casi una década con Adam Shulman. En este tiempo han tenido dos hijos: Jonathan, que ha cumplido seis años esta misma semana, y Jack, que tendrá que esperar a diciembre para soplar tres velas. Más de una vez ha declarado que le gustaría ampliar la familia. Y sin embargo, la ganadora del Oscar ha querido sincerarse sobre sus problemas de fertilidad y del dolor que le ha producido la maternidad.

En una entrevista que la intérprete de 39 años ha concedido a la revista WSJ Magazine ha explicado que durante su segundo embarazo, que le ocupó la mayor parte del año 2019, hubo de lidiar con un complicadísimo cambio hormonal que ahora le hace replantearse esa idea de tener un tercer hijo por el método tradicional.

"Nos vemos haciendo todo lo posible por tener otro", ha comenzado asegurando, como confirmación de lo que ya había dicho anteriormente sobre el deseo de un tercer hijo, si bien ha confesado que se está informando y que conoce cada desafío que tendrá que enfrentar en temas de fertilidad y pregnancia.

"Se tiende a pensar en el embarazo y en tener hijos como si todo fuera positivo. Pero conozco, por experiencia propia, que puede llegar a ser mucho más complicado que esa idea", ha declarado la actriz de Los Miserables, Princesa por sorpresa o El diablo viste de Prada.

La actriz ha admitido que cuando por fin descubrió que sus dolores "eran compartidos por otras mujeres", le pareció que estaba conociendo "una información muy útil para no sentirte aislada en tu tristeza". "Me refiero a que, ¿de qué hay que avergonzarse? Esto es dolor. Y también es parte de la vida", ha añadido. De hecho, en 2019, cuando anunció que estaba embarazada, ya dejó caer que no estaba siendo sencillo. "Ninguno de mis embarazos ha sido un camino de rosas", dijo entonces.

Por último, Hathaway ha querido, sin embargo, deshacerse en halagos a todo lo que le ha supuesto la maternidad: "No me jamás con los pies en la tierra hasta que fui madre. No es que me faltara completarme, pero me hizo querer ser completa, a todos los niveles, fiel a mi palabra. Y eso significó dejar de hacer cualquier tontería", ha terminado bromeando.