Rescaten dos persones atrapades en un camió arrossegat per l'aigua i a altres 15 que estaven dormint en les seues cases

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, el passat 21 de març, sobre les 20 hores, la Central Operativa de Servicis va informar a agents d'Aldaia sobre un camió que s'havia quedat atrapat en un torrent d'aigua en el Barranc del Gallego del Poyo, a Quart de Poblet.

Una vegada coneguts els fets, es va activar el dispositiu de cerca i localització d'aquestes persones format per diferents patrulles de la Guàrdia Civil d'Aldaia.

Els ocupants, dos homes de 25 i 35 anys, van ser localitzats en l'interior d'un camió frigorífic, el qual estava atrapat en el torrent i del com era impossible eixir pels seus propis mitjans, ja que l'aigua arribava a l'altura de les finestretes.

Davant el perill imminent que el camió fóra arrossegat per l'aigua, els agents, en col·laboració amb bombers de Torrent, van localitzar una zona on el corrent era menor. Des d'aquesta ubicació, bombers va evacuar als ocupants en un vaixell de rescat, que es trobava lligat al vehicle oficial i assegurat pels agents perquè no fóra arrossegada pel corrent d'aigua. Moments després de realitzar el rescat, el camió va ser arrossegat per l'aigua.

A més d'aquest rescat, el dia 22 de març, a les 2.30 hores, la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques va ser requerida per un avís de la Central Operativa de Servicis per a traslladar-se a la partida Savoia situada en la zona Port Saplaya d'Alboraia pel desbordament de la desembocadura del barranc del Carraixent.

Quan els agents es van personar en les proximitats de la zona indicada per la Central Operativa, van observar com estava completament inundada i era impossible l'accés amb el vehicle oficial. Per açò, van continuar a peu fins a les vivendes. L'accés a les cases va resultar complicat i difícil, ja que el nivell de l'aigua cada vegada era major i ja aconseguia un metre d'altura.

Una vegada en el lloc, els agents van evacuar a tots els residents, que es trobaven dormint i no eren conscients de la situació exterior, fins a una zona segura.

Finalment, els agents, en col·laboració amb bombers del parc de la Pobla de Farnals, van aconseguir evacuar a 15 persones i a les seues mascotes sense cap tipus de lesió.