El PSPV trasllada el seu suport als treballadors de Nordex i reclama plans d'ajudes per a evitar el tancament definitiu

A més, la iniciativa, sorgida després d'una reunió amb representants dels treballadors i que està firmada pel síndic socialista, Manolo Mata, la vicepresidenta de les Corts, María José Salvador, i el portaveu d'Indústria del PSPV en el parlament valencià, Jesús Sellés, proposa realitzar un seguiment dels drets laborals dels treballadors durant el procés de negociació i impulsar plans de reorientació laboral per a treballs qualificats en l'ecosistema empresarial energètic valencià.

El portaveu socialista ha assenyalat en un comunicat que l'anunci de tancament de la multinacional "es produeix en un moment contrari a la lògica econòmica europea de creixement i expansió de l'energia neta", i ha afirmat que "des de les diferents administracions hem de treballar per consolidar les energies renovables: Volem que les renovables es consoliden com un sector essencial en l'impuls de l'energia verda".

Així mateix, Mata ha recordat que "si la decisió anunciada per l'empresa es manté, el Consell de Ximo Puig assistirà a les treballadores i els treballadors, tant amb la revisió de la inspecció de treball com en l'orientació laboral", i ha remarcat que els treballadors "no estan sols davant d'aquesta greu situació".

La iniciativa socialista insta a "seguir treballant en el nou entorn internacional per a atraure inversions i empreses similars que puguen aprofitar el capital humà, logístic i territorial perquè tinguen una ràpida continuïtat". "Farem tot el que estiga en les nostres mans per a oferir-los una solució", ha conclòs.