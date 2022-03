Metrovalencia manté el servici nocturn de finalització de setmana per a tot l'any a partir d'aquest divendres

L'oferta de servicis nocturns en divendres, dissabtes i vespres de festius, sota el nom 'A la luna de Metrovalencia', torna a partir d'aquest divendres i dissabte, 25 i 26 de març. Es va engegar al desembre de 2018 i va deixar de funcionar al març de 2020, com a conseqüència de la pandèmia.

Aquest mes de març, dos anys després i coincidint amb la menor incidència de COVID-19 i amb l'avanç de la vacunació, s'ha recuperat les circulacions nocturnes dels caps de setmana prèvies a les Falles i "continuen ara amb normalitat durant tot l'any després de concloure les festes", ha explicat la Generalitat en un comunicat.

El servici nocturn previst ofereix els mateixos horaris que abans de la seua interrupció. La prolongació de l'horari permet que circulen trens amb una freqüència de pas entre 10 i 20 minutos pel centre de la ciutat, a partir de l'últim servici habitual abans de mitjanit, en aquells trams en direcció a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Empalme i Marítim-Serreria.

En direcció a Alboraia la freqüència de pas oscil·la entre 15 i 30 minuts. Cada 40 minuts, els trens circulen en direcció a les estacions de Seminari i Paterna. A més, cada 80 minuts hi ha trens en direcció a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja de Túria.

Els últims passos pel centre de la ciutat de València, en l'estació d'Àngel Guimerà, cap a les diferents destinacions tenen lloc entre les 2.30 i les 3.00 hores.

En les línies tramviaries, les unitats passen amb intervals de pas de 40 minuts en totes les línies, mentre que en els trams Primat Reig-Doctor Lluch i Marítim-Grau Canyamelar la freqüència és de 20 minuts. En Línia 4 se circula entre Doctor Lluch i Vicent Andrés Estellés, excepte l'últim tramvia en servici que arribarà fins a Mas del Rosari. Els últims passos per la parada de Benimaclet cap a les diferents destinacions es produeix entorn de les 2.30 hores.

FGV recorda a les persones usuàries que l'ús de mascareta és obligatori en estacions, parades en superfície i interior dels vehicles per a seguir garantint un transport segur i que tant els vestíbuls de les estacions com les unitats de metro i tramvia compten amb dosificadors de gel hidroalcohòlic per al seu ús gratuït.