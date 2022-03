La Comunitat clareja de nou amb el cel cobert i espera precipitacions localment persistents

A més, l'autonomia, en nivell màxim groc, no descarta pluges a l'interior de Castelló i registrarà intervals de vent del nord-est fort en el litoral.

Les temperatures mínimes no patiran canvis o aniran en lleuger ascens mentre que les màximes tindran ascensos locals en el terç nord. Així, Alacant registrarà una mínima de 14ºC i una màxima de 17ºC; Castelló, de 13 i 15; i València, de 13 i 14.

Quant al temporal marítim, hi ha mar grossa en aigües costaneres d'Alacant amb ones de 2.7 metres i forta marejada en la resta, amb ones que superen els dos metres.

Demà, dissabte, continuaran les precipitacions localment persistents en el sud de València i nord d'Alacant i no es descarta que puguen ser localment fortes i que vagen acompanyades de tempestat al terç sud.

El diumenge hi haurà cel nuvolós al matí que estendrà a la vesprada a poc nuvolós amb alguns intervals de núvols alts. Existeix probabilitat de precipitacions en qualsevol zona a primeres hores, febles en general, que al llarg del matí quedaran restringides al sud de València i nord d'Alacant.