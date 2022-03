Las claves que debes saber para triunfar este año con los anuncios

Rutinas ajetreadas, agendas a rebosar de obligaciones (¡y planes!), obligados descansos... Es raro quien encuentra un minuto libre y sin distracciones. Por eso, y dado lo complicado que parece que esta realidad cambie, los anunciantes se enfrentan a un reto difícil en el que deben adaptarse a los imprevisibles cambios en el comportamiento de los clientes... ¡en multitud de canales y dispositivos! Ahora, conectar con ellos supone todo un reto; ¿hay claves para lograrlo?

Desde Think with Google no solo piensan que sí, sino que cuentan con algunas convenientes que interesarán a todos los anunciantes. Las campañas de máximo rendimiento, ya disponibles para todo el mundo, son una solución simplificada que permite “unificar anuncios de todos los canales de Google en una única campaña”. Estas nuevas campañas se centran en tus objetivos de marketing y están pensadas para llegar a los consumidores adecuados en el momento oportuno. ¿Quieres saber más? ¡Pues sigue leyendo!

