Alba Carrillo llora la muerte de su abuela Eloisa a los 99 años: "Dolor en el pecho, ya no seré nieta nunca más en la vida"

Alba Carrillo no ha recibido una triste noticia este jueves, y es que la colaboradora de Ya es mediodía ha tenido que despedirse de Eloisa, la última abuela que le quedaba y que ha fallecido a los 99 años.

La exconcursante de GH VIP, apenada y triste, pasa por un momento de duelo ante la muerte de una de sus familiares más queridas. Y, del mismo modo, Lucía Pariente también se encuentra rota, pues se trataba de su madre.

Por ello, la modelo ha querido plasmar sus sentimientos con una emotiva despedida en las redes sociales, donde ha reflexionado sobre lo "inevitable" que es decir adiós.

"He tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio", lamentó en un post de Instagram en el que ha compartido una foto de su abuela con su hijo Lucas. "Genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante".

"Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van. Por carambolas del destino, despido a una abuela, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra. Sin duda, será un día marcado en mi calendario con tinta de melancolía", señaló. "Pienso hablar contigo, Eloisa, como hago con mis otros abuelos, y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén".

Alba Carrillo rememoró algunos de sus mejores recuerdos de ella, como sus ilusiones, sus aficiones, o su fortaleza, la cual se reflejaba en cómo tiró para delante tras el mal momento que vivió al perder a "un hijo adolescente".

"Creo que hay gente que no sabe a dónde va porque no valora de dónde viene. Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida", reflexionó. "Valoro tantísimo a mis abuelos y a mis padres, y amo tanto a mi hijo que siento una enorme suerte por ser parte de esta cadena de vida".

Por su parte, Lucía Pariente también quiso dedicarle una publicación a su fallecida madre. "Hay millones de maneras de escribir mamá, para mí solo hay una. Te quiero tanto", escribió. "Le pediría a Dios que me pusiera nuevamente en mi camino".