La dura reflexión de Luz Sánchez Mellado: "Me sale decirle a mis hijas '¡No te pongas eso!' Y me odio por ello"

La Sexta emitió este jueves 24 de marzo una nueva entrega de Encuentros inesperados, un formato que, como su propio nombre indica, junta a personas que difícilmente coincidirían fuera de un plató. Después, estas debaten sobre cuestiones que plantea la presentadora, Mamen Mendizábal.

Esta vez, el programa estuvo vertebrado por cuestiones relacionadas con el feminismo, los avances de las mujeres y los campos en los que aún queda mucho que hacer. En esa línea, la periodista Luz Sánchez Mellado, muy implicada en cuestiones sociales, reconoció algo que le seguía ocurriendo con sus hijas.

Así, comentó que, pese a tener claro que las víctimas no tenían ninguna culpa ni de las agresiones sexuales ni del acoso callejero, le resultaba imposible no pensar en decirles a sus hijas que no se vistan de una determinada manera para salir, en alusión a la considerada habitualmente ropa más provocativa.

"Soy feminista, pero por ejemplo el otro día agredieron sexualmente a una niña de 14 años en Jaén... y me descubro diciéndoles '¡no te pongas eso!' a mis hijas, y me odio por ello y ellas también, y me ponen a parir con toda la razón del mundo, pero tengo miedo", reveló.

La comunicadora, en otra parte del programa y siguiendo con las cuestiones de género, recordó el debate encarnizado que hubo en las redes sociales a raíz de las diferencias entre las distintas propuestas para representar a España en Eurovisión 2022, en especial en las duras críticas a Chanel por quienes la desmerecieron frente a Rigoberta Bandini y las Tanxugueiras.

"Nos tenemos que plantar y decir que tan válida es una propuesta estética como la de Rigoberta Bandini como la de Chanel, que sale con la pechuga en bandeja y con el culo en alto, que nos ataquemos por esto es jamón para los machistas", aseveró.