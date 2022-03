Jorge Ponce: "A mi hija pequeña la he llamado cocaína porque no duermo y me está jodiendo la vida"

Las anécdotas de Jorge Ponce con su hija pequeña ya se han convertido en un clásico de La Resistencia. Este jueves, el colaborador le contó a Broncano lo último que le ha sucedido con ella.

"Estoy otra vez solo con la niña y duermo muy mal. Mi mujer se ha ido de viaje y he pasado toda la noche con cocaína. Llamo así a mi hija porque no duermo y me está jodiendo la vida", afirmó Ponce.

El presentador le preguntó por sus horas de sueño: "Hora y media hoy y dos horas ayer. Tres horas y media en dos días, lo que recomiendan todos los médicos...". Y explicó que "la niña solo duerme si la estoy cogiendo de pie".

Jorge Ponce y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Si me siento, se despierta. Ha venido mi madre a ayudarme, pero por la noche, si no soy yo el que la coge, te arranca los ojos", continuó contando el colaborador del programa de Movistar.

Su madre le recomendó que en vez de meterse en la cama y tumbarse, que se sentara: "Me he preparado un sillón, pero si la pequeña, al sentarme, nota tejido con los piececitos, si nota tela no mamífera, se despierta y llora. Entonces me tengo que poner de pie", aseguró con resignación.