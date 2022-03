David Colchero y Sara Cruz son expulsados de 'Secret Story'

Este jueves 24 de marzo, Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story: la casa de los secretos. El programa albergó el fin del juego de los secretos con el último careo, que tuvo lugar entre Rafa y Marta. Esta había apostado por que el secreto "Mi jefa rompió su matrimonio por mí" era del fontanero... y acertó, por lo que se quedó con las seis esferas del fontanero.

Después, se supo el nombre del primer expulsado de la noche. Este resultó ser David Colchero, aunque por un porcentaje nada holgado: en algunos momentos, hubo prácticamente empate con su contrincante de cara a la expulsión, Carlos Peña.

Peri finalmente fue este el expulsado, dejando a su mayor apoyo, Adrián, devastado. David decidió repartir sus esferas y dejarle una a Adrián, otra a Cora y la tercera a Marta. "Me alegro un montón por Carlos, porque se lo merece también. Los porcentajes estaban superajustados, me lo tomo bien, me da pena, pero estoy superorgulloso de llegar hasta aquí, súper contento", añadió el recién expulsado.

Por su parte, Carlos celebró haberse quedado, pero reconoció que le dolía que David Colchero fuera el expulsado. "No me esperaba para nada que se fuera él", aseveró. "Ha sido una persona que consiguió desde el principio hacerme confiar y me cuesta mucho. Al margen de las risas siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte. Lo quiero montón. Ya se lo dije, que el tópico de que fuera seguiremos teniendo relación, no sea un tópico. Espero llevármelo para siempre. No se muere, pero la sensación aquí dentro es como una perdida", decía emocionado el de Calatayud", añadió dolido Adrián al saber que su amigo se había ido.

Sin embargo, las despedidas no se quedaron aquí. Tal y como anunció Sobera, habría una segunda expulsión, aunque esta sería express y hubo muy poco tiempo para la votación. El segundo elegido para abandonar la casa terminó siendo Sara, que se enteró de que podría abandonar el programa tan solo tres minutos antes.

En este caso, el mayor afectado resultó Tom Brusse, que mantuvo hasta el final que no se creía la expulsión de la joven que le había "robado el corazón" en cuestión de minutos, según dijo. De hecho, la pareja acababa de pedir una hora sin cámaras. Tanto es así, que el marroquí dijo que se iba el también, aunque el abandono no se llegó a consumar durante el programa.