Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Estuve viendo al papa Francisco y se enfadó un poco conmigo"

Como cada jueves, y tras la entrevista a los invitados del día de El hormiguero, Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul Mateen II (que presentaron su nueva película, titulada Ambulance. Plan de Huida, que se estrena en cines el próximo 13 de abril), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Tras las bajas de la semana pasada del presentador, Pardo y Del Val por sus positivos por coronavirus, la mesa del programa de Antena 3 volvió a recibir a sus contertulios para comentar las últimas noticias.

El valenciano comenzó hablando del viaje de Falcó a Roma para visitar al papa Francisco: "Vienes de verle y has tenido tu pequeña historia...", señaló Motos. "Le llevé un regalo, la virgen de la Alegría, iba muy ilusionada y cuando me tocó saludarle, me arrodillé. Él vio que la virgen se arrodillaba conmigo y me dijo, un poco enfadado, que me levantara", recordó la hija de Isabel Preysler.

"Para mí verle es algo impresionante, pero hacerlo enfadado solo me hizo preguntarme qué estaba haciendo mal. Me levanté y me bendijo la virgen, pero le dije que era para él y se quedó muy contento. Pero estas cosas únicamente me pasan a mí, no me lo imaginaba enfadado", comentó la madrileña.

El conductor del programa le preguntó al resto de colaboradores que quién les impresiona tanto que les pondría nerviosos: "Yo si tengo a Woody Allen delante, es un autor que me fascina en todo lo que hace", admitió Del Val.

"A mí me gustaría tener una conversación con Norman Foster, me encanta todo lo que hace, su pareja, él, su persona... me parece atractivo, aunque tenga 90 años", señaló Roca. Para concluir, Pardo aseguró que le pasaría lo mismo con Rafa Nadal.