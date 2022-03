Después de varios días en paradero desconocido en Ucrania, el jubilado valenciano Mariano García Calatayud -también conocido como Mario- ha sido liberado por las tropas rusas, que lo detuvieron durante una manifestación y lo mantenían encerrado en la prisión de la Policía en la ciudad de Jersón. Así lo aseguran sus allegados, que no han escatimado esfuerzos para lograr su excarcelación, aunque ahora no saben dónde se encuentra.

"Llevábamos dos o tres días intentando que nos dieran noticias de él. Hoy hemos conseguido que atendieran a una persona que hemos enviado y que ha podido saber que estaba bien", explica a 20minutos Julio Suárez, un empresario amigo de Mario y muy implicado en la búsqueda del exfuncionario de 73 años de Carlet (Valencia).

En un primer momento, las tropas rusas indicaron al negociador que debería esperar dos o tres días para que se produjera la excarcelación. "Sin embargo, cambiaron de parecer y lo liberaron de inmediato", dice Suárez, que explica que este jueves recibieron una notificación con su salida de la prisión.

Una vez en la calle, el círculo de Mario en Ucrania no ha conseguido localizarlo. No lo han hallado en su casa y no han podido continuar buscándolo debido al toque de queda en el país. "Tienen controladas varias ubicaciones en las que puede estar y, mañana, mi hijo y su grupo seguirán buscándolo", detalla Suárez.

"Hoy hemos conseguido que los rusos atendieran a una persona que hemos enviado y que ha podido saber que estaba bien"

Su hijo Vitali sigue en Ucrania para realizar labores humanitarias, igual que hacía Mario, y se empleará este viernes en tratar de encontrarlo. A pesar de ignorar el paradero del jubilado, el empresario se muestra optimista ante la noticia de la liberación. "Por suerte, después de presionar tres días y gestionar, lo hemos logrado y eso es lo importante, que está bien", celebra.

Detenido en una manifestación

La pista de este valenciano se perdió el pasado sábado y, desde ese momento, su familia y amigos han estado muy preocupados por su paradero y por su vida. Este jubilado, que se mudó a Ucrania en 2014 al estallar la guerra de Crimea y se dedicaba a labores humanitarias, fue detenido en el transcurso de una manifestación. "Andaba con un documento que lo acreditaba como colaborador de las fuerzas armadas de Ucrania. Imagino que esto es lo que le complicó la situación, aunque esto es una suposición", añade su amigo.

Aunque todavía no han trascendido detalles sobre la estancia en prisión de Mario, otras personas organizadas para el reparto de alimento en la ciudad y encarceladas en el mismo penal durante estos días han referido malos tratos por parte de las tropas rusas, detalla Suárez.

De la noticia de la liberación se han hecho eco también personas y medios ucranianos. "¡El conocido voluntario Mario está libre! Gracias a todos los que participaron", ha escrito en Facebook Vitali Bogdanov, un activista de Jersón, cuyas palabras ha recogido el medio local Ukrinform.

Alertados por la familia de Mario, la Embajada española en Kyiv (actualmente en Varsovia) y los servicios de emergencia consular de Exteriores están "siguiendo atentamente este caso, investigando cuál es el paradero de Mario García Calatayud para esclarecer su situación y permanecen en contacto con su familia", según informó el Ministerio a 20minutos.

La familia no sabe nada

La familia de Mario en España todavía no ha tenido una confirmación oficial de su liberación. Su hermana Vicenta, que perdió el contacto con el funcionario hace más de una semana, ha sabido por la prensa que se encontraba preso y que ha sido posteriormente excarcelado, según relata a 20minutos un amigo del exfuncionario, Paco Santiesteban.

La mujer, que no dejó de insistir en que abandonara el país cuando comenzó el conflicto, está ahora "muy preocupada" porque lee que su hermano está liberado y a salvo, pero las personas con las que está en contacto en Ucrania no han tenido noticias de Mario ni han podido hablar con él.