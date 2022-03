Rescaten un motorista atrapat en una rambla en intentar passar per un camí tallat

L'home, que es trobava en bon estat, s'havia quedat enganxat a un pilar de senyalització vial amb vegetació per a evitar que l'aigua li arrossegara, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers.

Després de rebre l'avís del 112, els efectius han ajudat a eixir del camí inundat a aquest motorista, que ha esperat pujat al seu ciclomotor fins a l'arribada dels mitjans d'emergències.

Durant aquest temporal, els bombers de Castelló han intervingut en cinc rescats de persones, tres d'ells per creuar llits de barrancs amb aigua. No hi ha hagut que lamentar danys humans, però des de l'organisme provincial apel·len al sentit comú perquè "el factor sort no és etern".

La Policia Local d'Onda també recorda, a través de Twitter, que no cal intentar creuar per camins que estan tallats per la pluja, ja que és un acte temerari.