Tres funcions de 'Vidas enterradas' commemoraran el Dia de les Víctimes del franquisme

20M EP

NOTICIA

Coincidint amb la celebració del Dia de les Víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, dilluns que ve 28, la companyia valenciana l'Om Imprebís portarà a escena 'Vidas enterradas', en coproducció amb Corsario, Micomicón i Temple i com a part de la campanya 'Recordem per a no repetir' de la Generalitat.