Cvius.- L'eliminació de les restriccions entra en vigor a la Comunitat amb la seua publicació en el DOGV

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest matí que la Comissió Interdepartamental, previsiblement l'última que s'ha celebrat "si no canvien les coses", havia acordat alçar les restriccions vigents atés que estem davant "una nova dinàmica en la pandèmia" i que caminem "en direcció a la normalització".

D'aquesta manera, en la resolució de la Conselleria de Sanitat, publicada en una edició bis del DOGV, s'anul·len les limitacions que encara afectaven als sectors d'hoteleria i restauració, oci i entreteniment, cinemes, teatres o amfiteatres, activitats físiques i esportives de caràcter general, esdeveniments amb alta concentracion de persones i festivals de música.

En tots aquests espais i activitats, per tant, només s'aplicarà la normativa general d'ús de mascareta encara vigent en tota Espanya, de manera que seguirà sent obligatòria en interiors, en els mitjans de transport públic i en els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure quan els assistents es troben dempeus o asseguts a menys de metre i mig.

Sanitat fonamenta aquesta decisió en l'últim informe d'epidemiologia de la Subdirecció General d'Epidemiologia de data 23 de març que constata que "l'evolució de l'epidèmia mostra una lleugera tendència descendent amb un ritme de desacceleració cada vegada més disminuït, indicatiu d'una estabilització de la corba epidèmica". A més, l'evolució del nombre reproductiu bàsic instantani es manté per davall d'1, la qual cosa indica que l'epidèmia "manté el seu control".

En concret, a data de 22 de març la incidència acumulada a 14 dies és de 297,22 per 100.000 habitants i a 7 dies és de 136,26 per 100.000 habitants enfront de 318,67 i 137,72 de l'informe anterior.

Així, atenent als nous llindars d'avaluació de risc, la ComunitatValenciana es troba en nivell de risc baix o alerta 1 i a pesar que la circulació del SARS-CoV-2 encara roman alta, "cal tindre en compte la menor gravetat dels casos notificats, la tendència descendent en l'hospitalització i en UCI i la menor letalitat". De fet, no hi ha cap departament de salut en nivell d'alerta 4, un departament es troba en nivell d'alerta 3, 17 en nivell 2 i sis en nivell un.

MAJORIA DE LA POBLACIÓ, PROTEGIDA

Així mateix, es ressalta que la cobertura de vacunació és del 93,7% en població major de 12 anys pel que, al costat de la immunitat generada a partir d'infeccions naturals, es considera que "la majoria de la població està protegida contra la covid-19 greu".

Per tot açò, es defèn centrar el control en els col·lectius vulnerables, mentre que procedeix continuar amb la desescalada "mantenint exclusivament les mesures generals bàsiques de control no farmacològiques com l'ús adequat de mascareta, especialment en interiors, la ventilació adequada en els espais tancats i la higiene de mans".

No obstant açò, es recalca que "ens trobem encara en unasituació de pandèmia i han de mantindre's certes mesures preventivesi de protecció enfront del SARS-CoV-2 i mesures d'especial vigilànciai control dels centres residencials de servicis socials".