El programa 'Amunt persianes' repartirà ajudes de fins el 20.000€ per a reobrir baixos comercials buits a València

Cada nou negoci situat en planta baixa i inclòs en el programa pot rebre de 10.000 a 20.000 euros. "Cada vegada que un negoci obri les portes, el barri s'ompli de vida. Cada vegada que puja una persiana, puja l'ànim de tot un barri", reivindica la regidora d'Emprenedoria, Pilar Bernabé.

Les ajudes, que aprovarà la junta de govern local d'aquest divendres 25, tenen un muntant global d'entre un i tres milions d'euros i van destinades a cobrir les despeses de l'activitat empresarial, sempre que impliquen l'engegada d'un negoci en un local en planta baixa que prèviament haguera estat buit i que es trobe disponible per a lloguer, venda, traspàs o reforma.

Els nous negocis situats en els barris que presenten símptomes de desertització comercial, com Aiora, Arrancapins, Beteró, el Calvari, el Carme, Orriols, en Corts, la Creu Coberta, la Petxina, la Seu, la Xerea, Montolivet i Morvedre, podran rebre fins el 15.000 euros.

Seguidament, les noves botigues situades en barris que tenen desertització comercial severa, com Benicalap, Ciutat Fallera, el Botánic, el Pilar, la Roqueta, Marxalenes, Nou Moles, Russafa, Soternes, Tormos i Torrefiel, podran rebre fins el 20.000 euros. I les que òbriguen en la resta de barris de la ciutat podran rebre fins als 10.000 euros.

'Amunt persianes' subvencionarà fins al 80% del pressupost destinat a despeses d'inversió, entenent com a tals l'adquisició del local, la rehabilitació i adequació, el funcionament operatiu de l'activitat, la maquinària, instal·lacions, utillatge, mobiliari, equips i inversions de caràcter immaterial com la propietat industrial i intel·lectual, així com l'obtenció de patents i marques.

Podran ser beneficiàries les persones físiques i jurídiques, les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que hagen subscrit un contracte de compravenda, arrendament o cessió d'un local buit situat en el terme municipal de València entre l'1 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar, únicament mitjançant la seu electrònica municipal, del 2 de maig al 15 de novembre o fins a esgotar el crèdit destinat a la convocatòria.