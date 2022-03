Toñi Moreno sobre su maternidad: "De mi niña me he ido enamorando poco a poco, no fue un flechazo"

La presentadora Toñi Moreno ha hablado sobre cómo vive y ha vivido la maternidad, un proceso que en ocasiones tiende a idealizarse y en el que por el miedo al qué dirán, tendemos a mostrarnos reticentes a la hora de contar los baches y obstáculos que a veces tiene.

Pero la conductora de Secret Story no ha tenido tapujos en explicar a PopRosa que ella ha ido cogiéndole el tranquillo a lo de ser madre poco a poco.

"Para mí ha sido más duro de lo que yo pensaba el tema de la maternidad", explicaba, pues ha sido duro "encajar todas las piezas", pues ella es "madre soltera, familia monoparental".

"Estoy ahora enamorándome de mi niña. Espero no ser malinterpretada, pero yo me he ido enamorando poco a poco. No fue un flechazo a primera vista", explica sobre su relación con la pequeña Lola, de dos años, con la que ahora duerme cada noche.

Ahora, superado ese primer año que fue el más duro, la presentadora disfruta de un buen momento personal y profesional y de la consideración de los espectadores.