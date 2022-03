Sánchez insiste en la desventaja energética de España y Portugal para pedir a la UE un límite al precio del gas

El Gobierno se juega una bajada "inmediata" del precio de la luz a que la Cumbre de la UE que ha empezado este jueves en Bruselas permita a los Estados miembros poner un límite máximo al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Esta es la propuesta que lleva defendiendo meses el presidente, Pedro Sánchez, y sobre la que en las dos últimas semanas ha pivotado la gira europea que emprendió para convencer de ella a sus homólogos europeos. Llegado el momento clave, a la llegada de la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la UE, Sánchez ha insistido en la desventaja que tienen España y Portugal dentro del mercado energético europeo, debido a sus escasas interconexiones, para apoyar la fijación de un precio máximo.

"Están bien todas las propuestas, pero ahora es importante encontrar una una formula que se adecúe a la realidad geográfica y energética de la Península Ibérica, que es una isla energética porque solo tiene el 3% de interconexiones con el norte de Europa. Estamos escasamente integrados en el mercado energético, pero las reglas se nos aplican y eso es algo que nos daña doblemente, por la carestía y por la poca relevan que tienen las interconexiones", ha dicho Sánchez, a la llegada a un Consejo Europeo que primero se centrará en el apoyo a Ucrania y que previsiblemente hasta esta noche no entrará en materia de energía. No obstante, el día fuerte sobre este tema será este viernes.

El presidente español ha reclamado "dar una respuesta particular a un problema específico que tiene la Península Ibérica". Para ilustrarlo, Sánchez ha recordado que solo hay un 2,8% de interconexiones con el resto del mercado europeo, cuando el objetivo de la UE para 2020 es del 10% y del 15% para 2030.

En este sentido, España y Portugal han venido trabajando en una propuesta "seria y rigurosa" que consiste en poner un tope al precio del gas, que en un principio se planteó de 180 euros por MWh pero que ahora el Gobierno no precisa. Al menos por la parte española, este planteamiento se acompaña del compromiso de compensar a las compañías eléctricas propietarias de las centrales de ciclo combinado en la que producen electricidad con gas con recursos nacionales, que saldrán de los Presupuestos, irá a cargo del déficit de tarifa o de la contribución de los consumidores. "No pone en cuestión el funcionamiento del mercado europeo", ha apuntado el presidente.

Aunque Sánchez ha podido unir a este planteamiento a países del sur de Europa o a Polonia y Bélgica, no ha vencido las reticencias de países como Alemania y Países Bajos, reacios a medidas que puedan alterar el mercado y que para ellos no son tan perentorias. Su alta dependencia del gas para generar electricidad -España solo requiere alrededor de un 10%- hace que para ellos esta medida no suponga un gran beneficio.

Todo lo contrario que para España. El Gobierno confía en que si se limitan los precios los efectos sobre el precio de la luz serán inmediatos y se dejarán notar ya en las próximas subastas de energía. La consecuencia más directa se vería también el decreto que aprobará el Consejo de Ministros el martes que viene, con medida para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania en los que el Gobierno se ha comprometido a bajadas de los precios de la luz y el carburante pero quiere tener recurrir a la bajada de impuestos lo menos posible . "Lo haríamos de manera más eficaz y contundente si desde el punto de vista europeo diéramos una respuesta europea a este problema", ha dicho Sánchez.

