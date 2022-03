UP exigeix la gestió pública i directa del servici de transport sanitari

Així ho ha constatat aquesta setmana en una reunió amb una delegació de CCOO PV encapçalada per la seua secretària general, Pilar de Vera, al costat de responsables de negociació col·lectiva, comunicació i el responsable del sector de transport sanitari, informa UP, partit que governa en la Generalitat al costat del PSPV i Compromís.

"La gestió pública de servicis com el del transport sanitari urgent i no urgent ja s'ha demostrat que comporta un millor aprofitament dels recursos i que permet reinvertir en la millora de les prestacions i en l'atenció a les persones", reivindica Cristian Veses, sotssecretari de la Conselleria de Participació i responsable d'Àrees d'EUPV.

Com a síndica del grup parlamentari en Les Corts, Pilar Lima assegura que el tripartit del Botànic continuarà "la senda de desprivatitzacions, també amb el transport sanitari, com ja s'ha fet amb els hospitals d'Alzira (València) o Torrevella (Alacant)".

I és que, per a UP, la gestió pública directa ha demostrat ser la via més efectiva tant per a la qualitat de les condicions laborals com per a la qualitat de l'atenció al pacient. Recorda a més que està en l'actual pacte del Botànic II.