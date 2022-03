El sector d'oci i turisme no pateix desproveïment però tem que puga donar-se si s'allarga la parada de transportistes

La patronal ha començat a rebre la preocupació per part de les empreses associades i ha estat recaptant informació de les empreses pertanyents al sector.

El principal temor, explica en un comunicat, es dona en les empreses i locals més xicotets, "que en tindre una capacitat d'emmagatzematge menor no tenen tantes reserves".

"Els locals comenten que de moment, quant a menjar, MercaValencia funciona de manera normal, excepte algun producte específic. No obstant açò, quant a les begudes, hi ha més preocupació després de l'anunci d'alguns distribuïdors d'estar ja al límit", ha detallat la federació.

En els locals de restauració, com els salons de noces, es queixen sobretot de la falta de llet i de tots els seus derivats. "No hi ha. En alguns casos ja tenen un 25% de desproveïment", ha explicat la patronal.

Encara que el "temor generalitzat, és sens dubte, l'encariment dels preus, a més del 21% de l'IVA en les begudes ensucrades", ha lamentat la patronal, que adverteix que "al final açò repercuteix en el client, i es tem que seguisca baixant el consum per part de consumidors i usuaris".