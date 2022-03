Els casos de tuberculosi descendeixen un 13% en els últims quatre anys a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, en els últims quatre anys la tuberculosi ha presentat una tendència descendent a la Comunitat Valenciana amb taxes d'incidència per davall dels 10 casos per 10.000 habitants, segons destaquen des de la Conselleria de Sanitat.

La font d'informació utilitzada ha sigut el registre de casos i contactes del Sistema d'Informació per a la Vigilància de Malalties de Declaració Obligatòria (EDO), així com els resultats microbiològics dels laboratoris dels hospitals de la Comunitat Valenciana integrats en la Xarxa de Vigilància Microbiològica.

En concret, en 2021 es van notificar 360 casos, segons dades provisionals, la qual cosa suposa una taxa d'incidència de 7,07 casos per 10.000 habitants. Per províncies, 184 casos a València (taxa 7,01 casos per 10.000 ), 142 a Alacant (taxa 7,57 casos per 10.000 habitants) i 37 a Castelló (taxa 5,71 per 10.000 habitants).

Els casos tenen una mitjana d'edat de 47,1 anys i és més freqüent en homes, amb el 60,8% dels casos. Així mateix, el 44,2% d'aquests casos són estrangers o nascuts fora d'Espanya i que es consideren autòctons.

D'altra banda, la localització pulmonar és la més freqüent, amb 262 casos (72,8%) i la coinfecció per VIH està present en el 6,9% d'ells. El 68% d'aquests casos va requerir hospitalització i el seu ingrés va tindre una estada mitjana de 14 dies.

DIAGNÒSTIC PRECOÇ

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosi. Afecta preferentment als pulmons. El diagnòstic precoç i iniciar el tractament és la mesura més eficaç per a controlar la malaltia, en trencar la seua transmissió ja que la contagiositat disminueix des del primer dia del tractament.

Es considera que un malalt deixa de contagiar al cap de dos o tres setmanes d'iniciar el tractament i els malalts milloren des del principi del tractament. No obstant açò, aquesta sensació fa pensar al pacient que està curat i alguns abandonen el tractament produint recaigudes, segons adverteixen des de Sanitat.

A més, si el tractament no es realitza correctament, mitjançant l'abandó del mateix o presa irregular, es poden produir resistències als fàrmacs i aquestes formes de tuberculosi resistents a fàrmacs curen amb major dificultat ja que necessiten fàrmacs menys habituals i el tractament és més llarg.