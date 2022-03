La Banda Municipal de València demana el relleu del seu actual director artístic

D'aquesta manera, els músics consideren que l'actual responsable artístic de la centenària banda, Rafael Sanz-Espert, "no sap treballar en equip, no manté una correcta comunicació amb els integrants de la mateixa i no manté un projecte musical i de gestió a l'altura de les necessitats del col·lectiu i d'una ciutat com València".

Així es va posar en relleu en una assemblea a la qual, dels 57 membres de la banda assistents, 51 van votar favorablement a aquest canvi en la direcció i la resta es va abstindre.

Els integrants valoren, en general, que el nivell artístic de les programacions dels concerts "no és el que correspon a una banda professional de nivell excepcional reconeguda internacionalment".

Igualment, creuen que les seues propostes de millora de l'agrupació "no s'han complit i ha defraudat als integrants, que han vist minvada la qualitat sonora i l'equilibri musical del grup".

L'assemblea es va produir 48 hores després de la decisió de l'alcalde de València de congelar el traspàs dels membres de l'agrupació al Palau de la Música, i de la qual han tingut coneixement únicament per una nota de premsa.

En l'esmentada reunió, els integrants van valorar la decisió municipal i van decidir congelar les mobilitzacions i protestes que estava pendents per a les pròximes setmanes.

Així i tot, recalquen que la decisió "hauria de ser definitiva i no provisional pel manteniment d'un ben patrimonial tan important en la ciutat de València".

També insten la Regidoria de Recursos Culturals i Patrimoni hauria de dotar a la banda d'"un local digne, un pressupost i un personal adequat a les seues necessitats".

"L'Ajuntament hauria de prendre mesures urgents sobre el patrimoni arxivístic i documental de la Banda, situat en l'avinguda del Cid, d'un gran valor històric i que no es troba en les condicions de conservació adequades", defenen.

ACTES PROTOCOL·LARIS

D'altra banda, els integrants de l'agrupació també reivindiquen la tornada de la Banda Municipal als actes protocol·laris de la ciutat de València, "dels quals havia sigut apartada en els últims mesos".

Finalment, agraeix a totes les agrupacions professionals de bandes i orquestres de l'estat espanyol, personalitats musicals i del món de la cultura, així com als cinc sindicats, el seu recolze en els actes reivindicatius. "I molt especialment a la ciutat de València i al nostre estimadíssim públic, per la paciència, compressió i dedicació que sempre ens han demostrat", conclouen.