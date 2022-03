La Banda Municipal de València pide el relevo de su actual director artístico

De este modo, los músicos consideran que el actual responsable artístico de la centenaria banda, Rafael Sanz-Espert, "no sabe trabajar en equipo, no mantiene una correcta comunicación con los integrantes de la misma y no mantiene un proyecto musical y de gestión a la altura de las necesidades del colectivo y de una ciudad como València".

Así se puesto de relieve en una asamblea a la que, de los 57 miembros de la banda asistentes, 51 votaron favorablemente a este cambio en la dirección y el resto se abstuvo.

Los integrantes valoran, en general, que el nivel artístico de las programaciones de los conciertos "no es la que corresponde a una banda profesional de nivel excepcional reconocida internacionalmente".

Igualmente, creen que sus propuestas de mejora de la agrupación "no se han cumplido y ha defraudado a los integrantes, que han visto mermada la calidad sonora y el equilibrio musical del grupo".

La asamblea se produjo 48 horas después de la decisión del alcalde de València de congelar el traspaso de los miembros de la agrupación al Palau de la Música, y de la que han tenido conocimiento únicamente por una nota de prensa.

En la mencionada reunión, los integrantes valoraron la decisión municipal y decidieron congelar las movilizaciones y protestas que estaba pendientes para las próximas semanas.

Aun así, recalcan que la decisión "debería ser definitiva y no provisional por el mantenimiento de un bien patrimonial tan importante en la ciudad de València".

También instan a la Concejalía de Recursos Culturales y Patrimonio debería dotar a la banda de "un local digno, un presupuesto y un personal adecuado a sus necesidades".

"El Ayuntamiento debería tomar medidas urgentes sobre el patrimonio archivístico y documental de la Banda, ubicado en la avenida del Cid, de un gran valor histórico y que no se encuentra en las condiciones de conservación adecuadas", defienden.

ACTOS PROTOCOLARIOS

Por otra parte, los integrantes de la agrupación también reivindican la vuelta de la Banda Municipal a los actos protocolarios de la ciudad de València, "de los que había sido apartada en los últimos meses".

Por último, agradece a todas las agrupaciones profesionales de bandas y orquestas del estado español, personalidades musicales y del mundo de la cultura, así como a los cinco sindicatos, su apoyo en los actos reivindicativos. "Y muy especialmente a la ciudad de Valencia y a nuestro queridísimo público, por la paciencia, compresión y dedicación que siempre nos han demostrado", concluyen.