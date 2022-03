El mercat artesanal de la platja del Cabanyal (València) torna entre juny i setembre

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que es "tracta d'una nova edició d'aquest mercat de venda no sedentària que amplia la completa oferta de servicis que ofereixen les nostres platges i les reforça com una destinació atractiu i amb diversitat de propostes per a tots i totes".

Els productes que la ciutadania podrà trobar a la venda seran artesanals, marroquinería, bijuteria, ceràmica, articles de platja, ulleres de sol (totes amb la corresponent homologació mitjançant la marca CE), làmines, dibuixos, pintures o articles de fusta, ha detallat el consistori en un comunicat.

D'altra banda, com aquest mercat també té un marcat caràcter estival, els articles de platja que es podran vendre són vestits de bany, capells, gorres, xancletes, pilotes de platja, tovalloles, hamaques, flotadors, maneguets, poals, pales, rasclets, pistoles d'aigua, borses de platja i cabassos.

La data d'inici de l'activitat de venda és l'1 de juny de 2022 i es perllongarà fins al 30 de setembre de 2022 i l'horari durant el qual es permetrà la venda serà d'11:00 a 23:00 hores de dilluns a dijous, i d'11 a 24 hores de divendres a diumenge.

Carlos Galiana ha incidit que aquest mercat "és perfecte perquè quan vols descansar d'estar en la platja pots acostar-te al mercat, passejar per ell i després tens diferents ofertes gastronòmiques molt a prop, i realment és genial poder gaudir de tot açò en la platja. A més, l'amplitud d'horaris facilita que es puga accedir al mercat per part de tot el món".

Una vegada s'aproven aquestes bases en la Junta de Govern Local començarà el termini perquè les persones interessades puguen presentar una sol·licitud per a tindre una caseta en aquest tradicional mercat estival de la platja del Cabanyal.