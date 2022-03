Cs y Vox rechazan cerrar Cofrentes en 2030 mientras Botànic y PP aprueban un plan para la zona cuando se clausure

Así lo han indicado los portavoces de los seis grupos de Les Corts durante la comisión de defendida por el portavoz de Agricultura PSPV-PSOE en Les Corts, David Calvo, busca "anticiparse a las consecuencias socioeconómicas del cese de actividad de la central, diseñando junto a todos los agentes implicados un plan plurianual para el día después".

En este sentido, el diputado socialista ha defendido: "No podemos sentenciar a toda la comarca a un apagón poblacional" y ha explicado que "sin duda es necesaria una transición energética, pero también lo es hacerla con equilibrio". "Tenemos la oportunidad de planificar el futuro de la comarca de Cofrentes, y todas las administraciones debemos centrar los esfuerzos en conseguir una transición justa", ha subrayado.

Asimismo, Calvo ha señalado que "el cambio de modelo energético es incuestionable, y por ello hay que abordarlo desde el rigor", y ha recordado que "queda casi una década para iniciar el desmantelamiento definitivo de la central, y tenemos tiempo para hacer las cosas bien". Además, ha reiterado la apuesta de los y las socialistas por "fomentar las energías renovables para poder sustituir la producción energética nuclear cuando el cierre de la central sea efectivo".

La propuesta ha contado con el apoyo de 'populares', Compromís y Unides Podem. El PP no se opone al calendario previsto, pero sí ha advertido que la central genera el 45% de la energía que se consume en la Comunitat y "difícilmente se podrá cerrar" si no hay alternativas renovables.

Además, la diputada Elisa Díaz ha recriminado al PSPV que en los últimos años "no se ha hecho nada" y ha aseverado que en los últimos siete años "tan solo ha aumentado un 4%" la producción de energías renovables en la Comunitat.

Por su parte, desde Compromís, Graciela Ferrer ha apostado por un modelo energético "fundamentalmente descentralizado" y en el que prime el autoconsumo y las energías renovables. Además, ha aseverado que la nuclear "es barata porque se externalizan los costes y riesgos al conjunto de la sociedad".

Asimismo, ha criticado que depende en gran medida del uranio, que se importa desde Rusia y que la construcción de nuevas centrales nucleares "implica períodos de construcción de décadas", con lo que "no es ninguna opción para abaratar" la energía.

Desde Unides Podem, Beatriu Gascó ha remarcado la apuesta de su formación por las renovables y un modelo energético "basado en el respeto de las tierras agrarias, el paisaje y que cumpla con condiciones ambientales". "No queremos que la especulación del mercado energético también se traslade a las renovables", ha remarcado Gascó.

CS Y VOX PIDEN ALARGAR LA CENTRAL

Tanto Ciudadanos como Vox han pedido alargar la vida de la central. En el caso de Cs, han apuntado a 2045 como fecha de cierre y han remarcado que "el resto de países se están armando nuclearmente", con Francia, Estados Unidos y China como ejemplos.

Desde Vox han indicado que "lo que necesita la Comunitat Valenciana y España es reabrir el debate sobre la energía nuclear". "No necesitamos un plan de inversión para la zona del Valle de Ayora y Utiel Requena si no se cierra la Central de Cofrentes. No podemos permitirnos cerrarla", han agregado.