Ucraïna.- El PP de València demana un bonobús gratuït per als refugiats

L'objectiu és oferir tots els recursos disponibles per a donar els millors servicis a aquestes persones que han hagut d'abandonar la seua casa i el seu treball i "encara estan en xoc", explica la regidora Marta Torrado.

En aquesta línia, els 'populars' volen que l'EMT aprove la gratuïtat del transport públic per als refugiats ucraïnesos, expedint a aquest efecte un bo especial fins que aconseguisquen la seua inserció soci-laboral.

"Estem davant una situació excepcional per l'arribada massiva de refugiats i la gratuïtat de l'EMT pot ajudar aquestes persones que arriben a la nostra ciutat sense treball i que no parlen el nostre idioma i que una vegada arriben a València deuen realitzar trasllats i gestions per a regularitzar la seua situació", defèn l'edil 'popular'.

Paral·lelament, amb la intenció d'ajudar-los a la seua màxima integració a València i al fet que troben un lloc de treball, el PP ha presentat una moció en la comissió municipal d'Hisenda perquè l'Ajuntament oferisca els seus recursos de formació i ocupació als refugiats que ho sol·liciten, a més de cursos de formació d'aprenentatge de llengües oficials.

El primer grup de l'oposició veu necessari donar totes les facilitats a aquestes persones que fugen del drama de la guerra, per la qual cosa exigeix una actuació coordinada i eficaç per a "evitar situacions com les viscudes la setmana passada de refugiats dormint en el gimnàs de la Policia Local per falta d'un espai més adequat".