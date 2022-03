La mare de Marta Calvo exigeix el canvi del Codi Civil i que els partits "no voten en contra"

"Encara que no estiguen d'acord, que no voten en contra: que s'abstinguen perquè tire avant", ha pregat Marisol Burón després de reunir-se amb la síndica del PP a Les Corts, Mª José Catalá, sobre la proposta presentada pels 'populars' a la cambra baixa i al parlament valencià. El juí contra el suposat assassí, Jorge Ignacio P.J., està fixat a partir del 13 de juny.

Després de mostrar la seua "esperança" en què el canvi del Codi Civil serà una realitat, la mare de Marta Calvo ha defès que és "l'única manera" que els pares que estan en la seua situació no es vegen afectats per una llei que "empara" el silenci dels presumptes assassins.

"La meua filla va morir el 7 de novembre de 2019 i a data de hui no tinc la tinc -ha manifestat-. Només una persona sap on està i no ho diu perquè té una llei que li empara a callar, i tant jo com a mare com els seus amics i familiars no podem donar-li un descans en pau perquè aquest personatge no diu on està".

La número 2 del PPCV, Mª José Catalá, ha lloat Marisol com "la fortalesa feta dona" i ha defès que modificar el Codi Penal és "senzill" a nivell legislatiu però "molt valuós" per a la societat.

"Els qui som pares no podem ser aliens a aquesta realitat", ha constatat Catalá després de la reunió al costat de la portaveu adjunta del grup popular a Les Corts Elena Bastidas i la diputada Verónica Marcos.