La madre de Marta Calvo exige el cambio del Código Civil y que los partidos "no voten en contra"

"Aunque no estén de acuerdo, que no voten en contra: que se abstengan para que salga adelante", ha rogado Marisol Burón tras reunirse con la síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, sobre la propuesta presentada por los 'populares' en la cámara baja y en el parlamento valenciano. El juicio contra el supuesto asesino, Jorge Ignacio P.J., está fijado para a partir del 13 de junio.

Tras mostrar su "esperanza" en que el cambio del Código Civil será una realidad, la madre de Marta Calvo ha defendido que es "la única manera" de que los padres que están en su situación no se vean afectados por una ley que "ampara a callar" a los presuntos asesinos.

"Mi hija falleció el 7 de noviembre de 2019 y a fecha de hoy no tengo a mi hija -ha manifestado-. Solo una persona sabe dónde está y no lo dice porque tiene una ley que le ampara a callar, y tanto yo como madre como sus amigos y familiares no podemos darle un descanso en paz porque este personaje no dice dónde está".

Burón ha hecho hincapié en que "esto debe de cambiar" y estar más penado para "toda aquella persona que mate y oculte un cuerpo", por lo que espera que todos los grupos políticos apoyen la propuesta. Ha recordado al respecto que se reunió con el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, y le dijo que la respaldaría en "lo que hiciera falta".

"Solo pido eso: por mi hija y por todas las que puedan venir, ojalá no haya ninguna más", ha reivindicado la madre de Marta Calvo, que el próximo martes en la votación en el Congreso estará acompañada por los padres de Diana Quer y Marta del Castillo.

Por su parte, la también 'número dos' del PPCV, Mª José Catalá, ha alabado a Marisol como "la fortaleza hecha mujer" y ha defendido que modificar el Código Penal es "sencillo" a nivel legislativo pero "muy valioso" para la sociedad.

"Los que somos padres no podemos quedarnos ajenos a esta realidad", ha constatado Catalá tras la reunión junto a la portavoz adjunta del grupo 'popular' en Les Corts Elena Bastidas y la diputada Verónica Marcos.