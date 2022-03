L'AVL destina una línia de 50.000€ a ajudes a l'ús del valencià en emissores locals de ràdio i revistes

L'ens normatiu del valencià va començar en 2005 una línia de subvenció destinada al foment del valencià en els mitjans de comunicació. Aquella convocatòria es va centrar en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada, i en 2006 es va ampliar també a la radiodifusió.

L'"excel·lent resposta" obtinguda i la percepció que les ajudes són un bon instrument per a promoure el dinamisme del valencià en les publicacions, especialment en les de caràcter no lucratiu, han animat l'AVL a convocar aquestes ajudes al llarg de dèsset exercicis pressupostaris, explica la institució en un comunicat.

Per a poder dur a terme aquestes iniciatives, l'Acadèmia ha habilitat enguany una línia de subvenció per un import de 50.000 euros que permeten atorgar una ajuda econòmica per un import màxim de 2.500 euros per beneficiari en cadascuna de les modalitats, detallen.

SENSE ÀNIM DE LUCRE

La convocatòria se centra exclusivament en les publicacions d'editors que no tenen caràcter empresarial i que estan sostingudes, principalment, per associacions sense ànim de lucre, en coordinació en matèria de promoció del valencià amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Així, poden optar a l'ajuda les revistes d'investigació per a abonar els gastos d'impremta o de distribució de les publicacions d'investigació, escrites en valencià (exclosa la publicitat) almenys en un 60%. Si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es redueix al 30%.

També està oberta la convocatòria a revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal -en les mateixes condicions- i les emissores locals de ràdio. En aquest últim cas, les ajudes es destinaran a retribuir els periodistes, locutors i col·laboradors que estiguen contractats per les emissores que emeten en valencià almenys un 75% de la programació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 d'abril del 2022. Han de presentar-se necessàriament a través de mitjans electrònics, accedint a la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua