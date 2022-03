Puig recalca "amb rotunditat" que no hi haurà desproveïment davant la "psicosi" que genera la vaga del transport

En eixe sentit, ha dit que el Govern d'Espanya s'ha compromès "a intensificar al màxim" la negociació amb el sector del transport per a "superar aquest bloqueig en alguns punts determinats".

Puig ha apuntat que "cal tindre consciència de la situació extrema que viu alguns sectors" i ha mostrat la seua "empatia" amb les seues reivindicacions però, ha manifestat: "No puc comprendre actes violents que impossibiliten que hi haja una activitat que perjudica molt més del que es pot ser que aconseguir com a benefici".

Per açò, reclama que la negociació "es porte fins al final" i que "ningú s'alce de la taula fins a trobar una solució i es garantisca ja l'absoluta connectivitat i el transport per a assegurar el subministrament".

"NO HI HA ALTERNATIVA"

D'altra banda, ha recordat que el Consell està treballant en diverses mesures per a aprovar un pla valencià per a fer front a la crisi energètica que passen per donar un impuls a les renovables, fotovoltaica i eòlica, i potenciar la investigació de l'hidrogen verd perquè "no hi ha alternativa".

Sobre el tema, ha apuntat que la Comunitat Valenciana ha de ser capaç de produir com a mínim el 40% de l'energia que en l'actualitat es genera a la central nuclear de Cofrents per a 2030, quan es tanque aquesta planta, però l'objectiu és arribar a "ser a cent per cent autosuficient".

Per açò, assenyala que en el ple del Consell de demà o la setmana vinent s'aprove el decret para impulsa les renovables. Ha descartat "discrepàncies polítiques" entre els socis del Consell, ja que assegura que comparteixen l'objectiu comú i "el compromís" d'"impulsar al màxim" aquesta energia, sinó que les diferents consellerias estan veient "com ser més eficaces" perquè és "cert que totes les accions sobre el territori sempre causen lesions i cal veure com es mitiga aquest impacte amb màxima eficiència i eficàcia".