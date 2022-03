Puig anuncia que hi haurà Parc Sagunt III i defèn que la Generalitat "ha estat on havia d'estar" perquè VW vinga

Així ho ha argumentat Puig en la roda de premsa posterior a la Comissió Interdepartamental, on ha reivindicat que en el moment que van arribar a la Generalitat, en 2015, Parc Sagunt estava "inactiu i amb molt poques empreses" i que, en col·laboració amb el Govern d'Espanya, es va decidir "començar a treballar" per a anar "més enllà" i reinvertir els ingressos del polígon en l'ampliació de Parc Sagunt II.

De fet, a final de febrer la Generalitat va aprovar el 'Projecte d'Expropiació per Taxació Conjunta dels terrenys de Parc Sagunt II' pel qual l'administració va adquirir 5,6 milions de metres quadrats de sòl industrial. Aquesta disponibilitat es considera una "peça clau" en la decisió de l'empresa alemanya, a causa de la possibilitat d'utilitzar el terreny "amb rapidesa"

Puig a més ha remarcat que "en tot moment" ha tingut la "convicció clara" que el Govern "no dificultaria" la instal·lació a Sagunt de VW sinó "tot el contrari". De fet, ha remarcat la "col·laboració directa" de l'executiu central, el Ministeri d'Indústria i la ministra, Reyes Maroto, i ha agraït la "confiança" per a "determinar aquest escenari en què finalment era l'empresa qui havia de decidir".

El president ha negat cap "favor polític" del Govern a la Generalitat i ha indicat que l'executiu central ha generat "un entorn favorable a través del Perte per a aquesta inversió". La Generalitat, per la seua banda, ha generat "estabilitat, seguretat jurídica i diàleg social", així com "optimitzar la capacitat de gestió".

POWER ELECTRONICS I FORD

Preguntat respecte a l'Aliança Valenciana de Bateries i la planta de Power Electronics a Llíria, Puig ha indicat que continua "absolutament vigent" i que "tot ajuda a un sistema favorable a l'electrificació". Així, es genera "una suma de sinergies positives" per a una "atmosfera de nova generació industrial i d'emmagatzematge d'energia a través de les bateries".

Respecte a Ford, Puig ha assegurat tindre "absoluta confiança" en la planta, ja que és la "més rendible i competitiva" de les quals té la multinacional a Europa i que està "capacitada per a albergar nous models elèctrics".

Considera igualment que la decisió de Volkswagen, amb qui Ford té un acord per a l'electrificació, afavoreix aquestes "sinergies" i ha reivindicat que la Generalitat "farà el possible" perquè la planta augmente la seua capacitat en un futur. No obstant açò, ha remarcat que açò depèn de la decisió empresarial de la multinacional.

D'altra banda, preguntat respecte a l'impacte mediambiental d'aquesta planta, el president ha indicat que "quan s'intervé en el territori, sempre hi ha factors que lesionen part", però ha advocat per dur a terme aquesta planta "amb el menor efecte possible" i "mitigant els impactes mediambientals possibles".