AVACU llança un missatge de tranquil·litat al consumidor després de comprovar disponibilitat de productes

AVACU ha fet una nova comprovació, segons explica en un comunicat, davant notícies de possibles desproveïments i l'"alarma" que s'està generant en la societat durant aquests dies.

L'organització ha pogut verificar que, si bé és cert que en "alguns moments puntuals" del dia s'ha pogut donar en algun establiment manca de certs productes, com ara llet, oli i pasta, se'n van reposant al llarg del dia, hi ha altres productes similars com a alternatives i buscant en diferents establiments es poden trobar tots ells.

Per tant, des d'AVACU han enviat un missatge de tranquil·litat, ja que la majoria dels consumidors "han sigut conseqüents i no han estat acumulant".

"Demanem a tota la ciutadania que siguem responsables i solidaris i que mantinguem uns hàbits racionals de compra, que permeten gaudir a tothom de la majoria de productes", diu el president de l'entitat, Fernando Móner.