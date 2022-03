Rescaten dos persones atrapades amb el seu cotxe al riu Turia i altres tres en un xalet de Montroi

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, dimarts, cap a les 16.00 hores, la Central Operativa de Servicis va informar agents de la Guàrdia Civil d'Aldaia sobre un vehicle que havia quedat atrapat, amb ocupants en el seu interior, al lli del riu Turia, a l'altura del Mirador del Ponto, a Manises.

Els agents van desplegar un dispositiu de cerca i localització d'aquestes persones i quan es dirigien al lloc, quasi un quilòmetre abans, es van adonar que no podien accedir amb el vehicle oficial, ja que a causa de les fortes pluges el camí estava, totalment, intransitable.

Els agents van estacionar el cotxe i van continuar a peu. Minuts després, van trobar una dona de 45 anys, de nacionalitat espanyola, que estava esgotada i intentant recuperar les forces recolzada en un arbre. La dona va fer saber als agents que havia aconseguit eixir del cotxe, però que el seu marit continuava dins i que s'estava ofegant.

Immediatament, els agents van localitzar el vehicle, que es trobava a la mitat del riu Turia i el torrent d'aigua l'havia immobilitzat.

A continuació, un dels guàrdies civils es va quedar assegurant la seguretat de la víctima, mentre que l'altre es va introduir al riu per a rescatar el seu marit. Just abans que l'agent arribara fins al cotxe, un home de 47 anys i de nacionalitat espanyola, va aconseguir eixir, per la qual cosa tots dos van aconseguir arribar fins a la vora i escapar del fort torrent d'aigua.

Una vegada que el matrimoni va estar fora de perill, els guàrdies civils van examinar als rescatats i van verificar que no tenien cap lesió física, així que els van acompanyar fins a un punt de trobada on els seus familiars van poder reunir-se amb ells i ser traslladats.

A més d'aquest rescat, la mateixa vesprada d'eixe mateix dia, la Guàrdia Civil de Llombai va ser requerida per un avís de la Central Operativa de Servicis en un xalet del terme municipal de Montroi.

Quan els agents van arribar al lloc ressenyat, van observar que el llit del riu Magre havia pujat de tal forma que havia inundat la primera planta de la casa i els vehicles dels veïns havien sigut arrossegats pel corrent.

Les víctimes, una dona de 61 anys, un home de 68 i una altra dona de 90, es trobaven a la segona planta demanant auxili mentre l'aigua no cessava de pujar.

Els agents van visualitzar un vessant d'una muntanya -a diversos metres més amunt de la casa- amb la intenció d'accedir a la vivenda lliscant-se per ella. Després de nombroses maniobres van aconseguir entrar a la segona planta. Una vegada allí, van comprovar que les persones no havien patit dany, no obstant açò l'home tenia una cama impedida i la dona de 90 anys tenia una edat massa avançada com per a evacuar-la sense material específic.

MATERIAL ESPECÍFIC

Davant un cas com a est, els agents van activar al Grup de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (GREIM). Pocs minuts després van arribar al lloc dels fets, els qui, amb lliteres i material específic per a aquest tipus de rescats, van accedir a la casa i van evacuar a totes les víctimes sense cap incidència.

Una vegada que les persones havien eixit del seu domicili, van ser traslladades fins a la localitat de Real de Montroi on un familiar es va fer càrrec d'elles.