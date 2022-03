Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), el foc s'ha originat cap a les 03.30 hores de la matinada per causes que no han sigut precisades. S'ha iniciat en el menjador, han concretat des de Policia Local i Bombers.

Fins a la zona s'han desplaçat dos unitats del SAMU, els servicis mèdics del qual han estabilitzat el xiquet, que patia inhalació de fum. Posteriorment, el menor ha sigut traslladat a La Fe de València en una de les ambulàncies del SAMU.