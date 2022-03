Justin Bieber retira las millonarias demandas contra las mujeres que lo acusaron de violación

Entiende Justin Bieber que ya ha dejado clara su postura con respecto a este tema: es decir, que él no violó ni abusó sexualmente de ninguna mujer. Sin embargo, también se puede inferir que, sea o no cierto, si se le vuelve a acusar de algo parecido él contraatacará con una demanda de entre 10 y 20 millones de dólares. Estas dos, informa Rolling Stone, son precisamente las que acaba de pedirle a un juez de Los Ángeles que retire.

Según una fuente que cita el portal TMZ, el cantante de 28 años solamente quiere, hoy por hoy, seguir adelante con su vida y olvidarse del asunto para centrarse incondicionalmente en la recuperación de su esposa, que sufrió recientemente un derrame cerebral. De ahí que haya pedido que se desestimen sus dos demandas por difamación contra dos mujeres anónimas.

Las mujeres, llamadas ambas en todo momento Jane Doe (el nombre indeterminado femenino utilizado en el Derecho estadounidense), se enfrentaban a un pago imposible, si bien es cierto que con la primera de ellas, que lo acusó de haber abusado de ella tras un evento musical en Austin, Texas, en marzo de 2014, ya había llegado a un acuerdo extrajudicial.

Con la segunda, sin embargo, que lo acusó de haberla agredido sexualmente en otro hotel, el Langham de Nueva York, en mayo de 2015, jamás llegó a un acuerdo porque le valía su palabra: había pruebas suficientes para colocar a Justin en otro lugar a las horas en las que la denunciante aseguraba que había estado con él.

Esta última joven solicitó hace unas semanas que se desestimase su demanda contra Bieber después de que no solo el propio Bieber, sino multitud de testigos subiesen a la red pruebas de que el cantante, aquel 5 de mayo, se encontraba en una de las fiestas posteriores a la gala del Met que organizó Rihanna y en lo que supuso su reencuentro con Selena Gomez.

La primera de las jóvenes, eso sí, ya había acordado con Bieber no llegar a juicio, por lo que era más esperable que desestimase la demanda de 20 millones de dólares por difamación, diez millones a cada una. Y es que se trataba de la misma demanda: en su escrito alegaba que creía que o bien ambas denunciantes estaban trabajando juntas para dañar su reputación o bien podían ser una sola persona que operaba varias cuentas de Twitter (y no, en esto no vale hacer bromas con lo de ElXokas).