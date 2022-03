Sol Macaluso y los rumores sobre 'Supervivientes': "Tuve que 'googlear' qué es"

La reportera argentina Sol Macaluso, que ha estado algo más de un mes informando de la invasión rusa de Ucrania, llamó la atención por su forma humana y emocionada de narrar el drama humano que vive su gente.

Sus directos para programas de Mediaset como los informativos, El programa de AR, Todo es Mentira, Cuatro al día, Ya es mediodía, Ya son las ocho, e incluso Horizonte, la han hecho muy popular y conocida en nuestro país.

Recientemente, ha informado que su aventura llega a su fin. Macaluso, que se licenció en periodismo hace dos años y trabaja como freelance (periodista independiente que vende sus informaciones a diversos medios) en Ucrania tanto para Mediaset como para la cadena en español Telemundo, ha confirmado su marcha del país.

"Es una decisión que, por un lado, me alegra un montón: no puedo esperar a ver a mi familia, amigos y a mi perro; pero, por otro lado, pienso en el momento en el que me tenga que despedir de alguna gente aquí y se me hace el corazón pedacitos", relataba la reportera, aún desde Ucrania.

Ante su inminente vuelta a España, muchos se han preguntado cuál será su futuro en televisión, e incluso algunos especulan con que podría ser una de las concursantes de la próxima edición de Supervivientes, que se encuentra en su fase de casting.

Rumores a los que ha respondido la propia Macaluso. "¿Vas a ir a Supervivientes? ¡Se comenta que tu vuelta a España es por eso!", le preguntaban y ella respondía: "Para que te hagas una idea, tuve que googlear qué es Supervivientes, porque no tenía ni idea, así que me parece que por ahí no va", ha señalado la reportera en los stories de Instagram.

'Story' de Sol Macaluso. INSTAGRAM SOL MACALUSO

"A continuación te adjunto la captura de pantalla que le mandé a mi familia y a mis amigos cuando decidí volverme", remata.

Con esas palabras parece que Sol zanja los rumores sobre su posible participación en el reality extremo de Telecinco, cadena a la que ha estado muy ligada tras estallar el conflicto en Ucrania.