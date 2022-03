Universitaris convoquen hui vaga estudiantil contra les reformes educatives

Les dos entitats critiquen la nova Llei d'educació, la LOMLOE, ja que "es constitueix com una llei de facto continuista" que "maquilla els aspectes més controvertits de la LOMCE, però desenvolupant-se en les mateixes coordenades privatitzadores"; la Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, doncs "generalitza, a través de la modalitat dual, la disposició per part de les empreses de mà d'obra estudiantil infrarremunerada"; i en l'àmbit universitari, tant la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) com la Llei de Convivència Universitària (LCU), aquesta última ja aprovada.

Segons les dos entitats, d'una banda la LOSU suposa un avanç en la "mercantilització educativa" en reforçar, al seu juí, el paper de les empreses en diferents plànols. "Es reforça el paper del Consell Social i es consagren mecanismes com la modalitat dual que, també en aquesta branca, nodreixen a les empreses de mà d'obra barata", afigen.

A més, la reforma universitària es dota de la LCU, segons exposen, com a "cuirassa que reprimisca i criminalitze la legítima protesta estudiantil". "La LCU ens emmordassa", adverteixen.

Per tot açò, exigeixen la paralització de la LOSU i de la nova Llei de la FP, així com la derogació de la recentment aprovada LCU.

També exigeixen la "laboralització de les pràctiques curriculars i extracurriculares a nivell de condicions de conveni col·lectiu" i la gratuïtat total del sistema educatiu a tots els seus nivells i disseny d'un sistema de beques-salari, així com la baixada de les ràtios en els ensenyaments mitjans a 20 estudiants per classe, augment generalitzat de les places públiques en graus de FP i millora dels seus recursos.

A més de la vaga, han convocat concentracions en 24 ciutats d'Espanya. A Madrid, es manifestaran en la Plaça Ana Diosdado i la Plaça Jacinto Benavente a les 18.00 hores, mentre que a Barcelona ho faran en la Via Laietana número 2, també a les 18.00 hores. Així mateix, s'han convocat concentracions a la Corunya, Albacete, Alacant, Almeria, Burgos, Cadis, Ciudad Real, Còrdova, Granada, Iruña, León, Logronyo, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, València, Valladolid i Zaragoza.

La Federació d'Ensenyament de CCOO defensa les mobilitzacions d'aquest dijous. "Ja denunciem el caràcter continuista que observem en qüestions tan rellevants com el frau en les pràctiques; la paralització de la Llei de Convivència Universitària (LCU), que considerem una mordassa més a la participació estudiantil; el foment del sistema públic educatiu en tots els seus nivells; la protecció de totes les llengües i cultures de l'Estat; o la democratització dels òrgans directius dels nostres centres educatius", exposen.