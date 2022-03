Después del éxito de Rocío: contar la verdad para seguir viva, Jesuín de Ubrique podría seguir el mismo camino que Rocío Carrasco y protagonizar una docuserie en la que desgranaría su vida y sus facetas "como marido y padre... y como todo".

Así lo asegura Diego Arrasbal. El paparazzi, colaborador de Viva la vida, ha indicado en su canal de Youtube que el torero tiene sobre la mesa un proyecto en el que podría contar su verdad acerca de cosas de las que nunca ha hablado, como cuál es su relación con Andrea, la hija que tiene con Belén Esteban, e incluso qué pasó en su relación con la colaboradora de Sálvame. De hecho, el fotógrafo manda un aviso a la de Paracuellos: "Belén Esteban, no te lo pierdas".

"Tiene encima de la mesa una oferta a la que no puede decir que no". Y es que, según el paparazzi, sería "el contrato de su vida". "Mira que él ha ganado mucho en las plazas, pero esto no lo va a poder rechazar por la cantidad de ceros que tiene", hace hincapié.

Aunque no se sabe mucho más de este posible proyecto, lo que sí asegura Arrabal es que, quien está detrás no sería una cadena de televisión sino una plataforma. Además, y siempre según el colaborador, este vería la luz en 2023.