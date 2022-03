De Amazon a Carrefour: ¿dónde puedo comprar hoy las famosas pastillas de lavavajillas de Finish a mejor precio?

Comprar al mejor precio es de obligado cumplimiento. ¡Y más cuando se trata de aquellos básicos para el hogar que siempre debemos tener dada la velocidad a la que los gastamos! Si bien es cierto que son muchos los productos que nos vienen a la mente, las pastillas de lavavajillas se han convertido en una necesidad de primera orden en los hogares que cuentan con este electrodoméstico, pues, sin ocupar mucho espacio, son capaces de dejar relucientes hasta las copas más complicadas de fregar. Unas cápsulas tan deseadas por quienes las pueden disfrutar (como por los que no), que encuentran en diversas marcas prestaciones y precios que nos dificultan decidirnos por unas.

Las de Finish, todo sea dicho, se encuentran entre las favoritas de los usuarios: en Amazon, por ejemplo, en Amazon ya las han elevado al podio de las más (¡y mejor valoradas!). Con más de 18,000 opiniones, el pack ahorro de 110 pods es uno de los más vendidos del marketplace, donde, de forma regular, suelen aplicarle rebajas muy interesantes para premiar a los clientes. Pero, ¿en qué otros ecommerces podemos encontrarlas y a qué precio? Desde 20deCompras, hemos rastreado las mejores ofertas para hacerte una comparativa y que así elijas la que más te convence, tanto por formato como por precio. ¿Listo para elegir?

Finish Powerball All in 1 Max Amazon

Aunque el pack de Amazon es de 110 unidades, en El Corte Inglés y en el Carrefour hemos encontrado el paquete de 65 unidades. En el primer ecommerce, cada pod nos sale por 0,29 céntimos, mientras que, en el segundo, se rebaja a 0,27 céntimos e incluye desinfectante con aroma a limón. Aun así, en el gigante del comercio online la unidad sale a 0,19 céntimos, ya que el pack incluye 110 cápsulas.

¿Por qué elegir las 'pods' de Finish?

Este pack de Finish Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

