Negros, rayados, albinos, tricolores, con manchas, lisos, de pelo largo y pelo corto; los gatos son animales extraordinarios que nos enamoran con un simple maullido. ¿Quién no se derrite al escuchar a un cachorrito de gato, con ese finito hilo de voz y esa mirada inocente y tierna fijada en ti?

Sin duda alguna, los gatos son animales con un encanto especial y, por eso hay muchas personas alrededor del mundo que se dedican a cuidar de ellos y protegerlos desde que son muy pequeños, como es el caso de Hannah Shaw, famosa en internet como Kitten Lady, una defensora de los animales conocida por su trabajo rescatando gatitos.

Shaw lleva trece años dedicándose al rescate de gatitos en Estados Unidos ya que, allí la cultura del trato hacia los animales es muy diferente a la que tenemos en España. "Aquí nadie se encarga de los gatitos porque es difícil cuidar de ellos. Normalmente, si un vecino se encuentra una camada en la calle, antes de pensar que su madre debe de estar cerca, se piensa que alguien los ha dejado ahí a propósito para que los vean y los rescaten", explica.

Uno de los gatitos rescatados por Orphan Kitten Club. ORPHAN KITTEN CLUB

Como es una práctica muy habitual que la gente recoja a los gatos de las calles para llevarlos a un refugio de animales, Shaw decidió convertirse en "rescatadora profesional de gatitos", aprender por ella misma los cuidados que estos pequeños necesitan y empezar a sacar adelante numerosos animales hasta que, en 2017 fundó Orphan Kitten Club, una organización sin ánimo de lucro dedicada a salvar la vida de los felinos más vulnerables. "No podía seguir abordando todo yo sola, por eso me animé a fundarla", añade.

"Separar a los cachorros de sus madres suele tener un desenlace fatal porque, sacar adelante un gatito recién nacido es una tarea delicada ya que ellos se encuentran en un estado muy vulnerable", cuenta la rescatadora. "Cuando empecé a dedicarme a esto no había casi fuentes de información a las que acudir, por ello quise aprender y enseñar también a otros a como salvar la vida de los mininos y a cómo criarles", añade.

Un orfanato de gatitos

La misión de Orphan Kitten Club es poner fin a la matanza de gatitos recién nacidos y darle a cada uno la oportunidad de una vida plena y feliz. "Estamos construyendo un mundo más seguro para los felinos más pequeños, rescatándolos en nuestra guardería y poniendo fin al ciclo de reproducción a través de la esterilización y brindando el primer programa de subvenciones del mundo destinado a salvar gatitos recién nacidos", expresa la fundadora en la web del orfanato.

Y es que el proyecto de Hannah ha crecido muchísimo desde sus comienzos, ahora dispone de diferentes programas con fines muy distintos pero una misión en común: el bienestar de los gatos. "Contamos con un programa de guardería donde rescatamos gatitos demasiado jóvenes para ser adoptados. Normalmente son recién nacidos que necesitan atención médica, por lo que nosotros los sacamos adelante para que puedan convertirse en animales independientes", cuenta Shaw.

Un gatito bebiendo de biberón en Orphan Kitten Club. ORPHAN KITTEN CLUB

"Otro de los programas (Full Circle Program) en el que trabajamos está dedicado al control de las colonias felinas. Nos encargamos de atrapar, esterilizar y devolver a su hábitat a gatos que nos encontramos viviendo en colonias en los vecindarios", detalla la fundadora de Orphan Kitten Club. "No sirve de nada que rescatemos gatitos si siguen naciendo más y más, por ello es importante controlar las poblaciones de gatos".

En 2019 lanzaron el primer programa de subvenciones del mundo para financiar específicamente el cuidado y la protección de gatitos recién nacidos. "Desde entonces hemos otorgado más de un millón de dólares en subvenciones para salvar las vidas de los felinos más vulnerables", cuenta Shaw, refiriéndose al programa del centro llamado Mightycat. "Apoyamos a más de 50 organizaciones y asociaciones en Estados Unidos dedicadas a salvar a los mininos".

Por último, desde Orphan Kitten Club también ayudan a otros animales como perros o cerdos con el programa Baby Club. "Aunque por lo general en Estados Unidos no hay perros en las calles, nosotros, al estar en la frontera con Tijuana (y al igual que ocurre en otros lugares fronterizos), muchos perros se extravían y aparecen en nuestros vecindarios, por lo que hay que hacerse cargo de ellos", relata la rescatadora de gatitos.

"La falta de educación en temas relacionados con animales es el problema que tenemos en Estados Unidos"

Por el camino, además de trabajar día a día en el orfanato, Hannah ha publicado dos libros Tiny but mighty: Kitten Lady's guide to saving the most vulnerable felines (Pequeño pero poderoso: la guía de Kitten Lady para salvar a los felinos más vulnerables) y Kitten Lady's big book of little kittens, (El gran libro de gatitos de Kitten Lady); ambos dedicados a enseñar y guiar a las personas en el cuidado de gatos recién nacidos y vulnerables, así como sus cuidados básicos y necesidades esenciales.

"Todos podemos aprender a cuidarles y salvarles. La educación es muy importante y es el problema que tenemos en Estados Unidos, la falta de información sobre temas relacionados con animales (ya sean rescates o cuidados). Esto termina en que mucha gente los recoge y los llevan a un refugio donde normalmente les practican la eutanasia por la falta de espacio", lamenta Shaw. "Por esto intento llegar a mucha gente, sobre todo a través de redes sociales y mi canal de YouTube".

Uno de los gatos en la guardería de Orphan Kitten Club. ORPHAN KITTEN CLUB

Cómo cuidar a un gatito recién nacido

Para cuidar a un gatito recién nacido, hoy día existen muchas fuentes a las que puedes acudir para documentarte. "Solo necesitas tener las herramientas adecuadas y conocer las necesidades de un cachorro. Por ejemplo, necesitas un biberón, un tipo de comida específicas para recién nacidos y un espacio donde poder tenerlo caliente. Nosotros usamos incubadoras pero una caja de cartón con mantas para que puedan mantener el calor es suficiente, ya que a esa edad tan temprana ello no pueden todavía regular su temperatura corporal por sí solos", explica Shaw.

"Depende de cuantas semanas de vida tenga, necesitarás revisarlo cada muy pocas horas, cuando son muy pequeñitos tienes que hacerlo cada dos horas; mientras que cuando van creciendo se va ampliando ese tiempo", detalla la rescatadora. "Tendrás que asegurarte de que coman bien, de que orinen y de que vayan al baño, ejercitándoles para ayudarles a hacerlo, ya que eso tampoco lo pueden hacer solos".

Pero para Hannah lo importante no es el rescate en sí de los gatos, sino que la gente se conciencie más sobre estos temas y dejen de recoger gatitos sanos de las calles para llevarlos a refugios. "Si alguien se encuentra una camada, lo primero que debe hacer es ver si está la madre cerca y, de ser así, si el lugar es seguro, dejarles quedarse allí hasta que crezcan un poco", aconseja. "De ver que están enfermos o no estar en un lugar seguro, les diría que les ayudasen de inmediato, especialmente si la madre no está con ellos".