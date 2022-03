El oligarca ruso dueño de Día ya nota el peso de las sanciones de Occidente: "No tengo para vivir"

"No tengo para vivir". Así de rotundo se ha mostrado Mijail Fridman, oligarca ruso dueño de la cadena de supermercados Día, que forma parte de la lista de sancionados por Occidente tras la invasión rusa de Ucrania. En una entrevista a Bloomberg, Fridman asegura que es "un error sancionar a los multimillonarios" como él, porque no tiene relación con Vladimir Putin ni ha estado nunca "en una empresa estatal". Apuntó además que se quedó "en shock" cuando su abogado le enumeró las medidas contra él, que incluyen restricciones de viajes y cuentas bancarias congeladas.

"Si las personas que están a cargo en la UE creen que, debido a las sanciones, podría acercarme a Putin y decirle que detenga la guerra, y que funcionará, entonces me temo que todos tenemos un gran problema. Eso significa que quienes están tomando estas decisiones no entienden nada sobre cómo funciona Rusia. Y eso es peligroso para el futuro", expresó. Además, se volvió a posicionar en contra de la guerra y dijo que estaba "convencido de que Ucrania resistiría" porque conoce "muy bien el país".

Se mostró asimismo empático con la situación de los ucranianos. "Mis problemas no son nada en comparación con los problemas de ellos", expresó, al tiempo que asumió que las sanciones "están provocando cambios muy importantes en mi vida" porque se le ha "arrebatado todo lo que he construido durante años". Dice Fridman que no sabe qué será de él en el futuro: "No sé cómo vivir".

Este mismo miércoles Rusia anunció que tiene la intención de exigir el pago en rublos por las compras de gas ruso a todos los estados hostiles, aquellos que han implementado sanciones contra el país y entre los que figuran los miembros de la Unión Europea, así como Estados Unidos o Reino Unido.

Al término de una reunión con su gabinete, el presidente ruso indicó que el país continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos en los contratos, aunque expresó la intención de cambiar la moneda de pago, según informan las agencias rusas Interfax y Tass.

De este modo, Putin habría dado instrucciones al Banco Central de Rusia y a su Gobierno para determinar dentro de una semana el orden de las operaciones para la adquisición de rublos en el mercado de la Federación Rusa por parte de aquellos compradores de gas ruso.