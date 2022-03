Anabel Pantoja estalla contra Fran Rivera por atacar a su tía, Isabel Pantoja: "Mala persona"

Anabel Pantoja cargó este miércoles contra Fran Rivera por sus críticas a Isabel Pantoja en Espejo público. La tonadillera acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia de Málaga por un supuesto delito de insolvencia punible, y, tal y como recogieron las cámaras de la prensa, no pudo evitar derrumbarse.

"A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Esta mujer todo lo malo que le pase se lo merece", dijo Rivera sobre la cantante, a quien ya ha mostrado su rechazo en otras ocasiones.

Según el colaborador del espacio de Atresmedia, la artista "era una madrastra de cuento". "No nos hablaba bien y no nos trataba con cariño. Creo que no quiere a nadie", añadió. Unos reproches que no gustaron a la sobrina de la tonadillera, y que provocaron que, de nuevo, saliera a defenderla en Sálvame.

"Ese tipo de personas que dicen eso es de ser mala persona", se quejó la influencer, que, mirando a cámara, se dirigió directamente al diestro: "Un besito, Fran, cuídate, que te vaya bien y que tengas mucha salud. Desear el mal a alguien es feo. No está bien".

El dispositivo policial que se estableció el pasado martes a la entrada de la institución se vio entorpecido por la presencia de cientos de periodistas que esperaban a la cantante, que, unos minutos después, rompió a llorar ante el juez. Sus fans stambién se congregaron en la puerta de los juzgados para mostrar su apoyo a la tonadillera.