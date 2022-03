Desde que en 2016 naciera Maia, su primera hija, María Castro siempre se ha mostrado muy a favor de visibilizar todos los aspectos del embarazo y de la maternidad. Y esto se acrecentó mucho más con el nacimiento de Olivia en octubre de 2020.

La lactancia, la escolarización, su aspecto físico tras dar a luz o los viajes largos con bebés son algunos de los temas sobre los que ha hablado y por los que ha recibido críticas, a las cuales está más que habituada y las combate con fiereza.

Pero la última de ellas ha sido completamente diferente, y la ha hecho sentirse juzgada como madre. Tal y como ha contado este miércoles, sucedió cuando la actriz de 40 años se encontró con una vecina por primera vez desde que había nacido su segunda hija.

"Después de mostrarse muy riquiña con la niña, no sentí que lo fuese tanto conmigo", ha opinado en su post de Instagram en el que publicó una foto de su cicatriz. "¿Y a esta la pudiste parir o también eligió el camino fácil y fue cesárea?".

"Me quedé tan bloqueada que fingí prisa y tener que irme para darme así un tiempo para pensar en lo que me había preguntado y madurar la respuesta. ¡Aunque la tengo clara!", ha comentado. "¡Por supuesto que la parí! ¡Y no a una, a dos! Quizá de la forma más agresiva que hay, pero la única posible según mis circunstancias".

"¿Qué es eso de elegir el camino fácil? La cesárea debe ser la única operación en la que, al día siguiente, abierta en canal, no solo te piden que te levantes, sino que te hagas cargo de una personita que te necesita", ha argumentado la intérprete. "Con Maia no pudo ser parto 'normal', venía sentada. Con Olivia lo volví a intentar, pero con una cesárea previa y habiéndome provocado el parto un día en concreto por razones médicas, no pudo ser".

"No tenemos más tiempo, María, hay que abrir otra vez", ha asegurado que le dijeron. "Lloré, si os soy franca... aunque rápido y todo junto (yo soy así, de llorada corta). ¿Y por qué lloré? Porque quería vivir otra experiencia diferente a la otra cesárea, por si era mi último parto y también porque necesitaba recuperarme rápido de esta segunda aventura, ya que nuestra vida de cuatro estaba a punto de empezar".

"No lloré por sentir que 'no iba a conseguir parir... otra vez'", ha narrado. "Y ya con una sonrisa, nos fuimos a quirófano, sabiendo que, cada vez que viese la sonrisa que ahora está pintada en mi barriga, recordaría con lágrimas (pero de las de felicidad) el día que cada una de nuestras hijas decidieron llegar al mundo por la puerta grande".

En apenas unas horas, María Castro ha recibido más de 30.000 likes y los comentarios de apoyo no han tardado en llegar. "Yo no habría podido callarme", le ha escrito Adriana Abenia. "¡Me pasó lo mismo! Me dan unas ganas de mandar a la mierda a tanta gente", ha comentado Mariam Hernández. "No entiendo a la gente que piensa que, por no parir natural, eres 'menos mujer' o 'menos madre' y encima lo dicen. Siento que es parte del machismo", ha opinado Beatriz Luengo.